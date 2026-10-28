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Олег Кузьмин: комментарий исполняющего обязанности главного тренера «Рубина» после поражения от «Спартака»

Кузьмин после поражения от «Спартака»: «Готов работать главным тренером «Рубина»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин на пресс-конференции прокомментировал итоги матча против «Спартака» (0:1) в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Ребята — большие молодцы. Игрой я доволен, результатом — нет. Но это футбол, так бывает. Где-то что-то сделали не так, не разобрались в начале. Но потом все было в порядке.

— Какие впечатления от роли главного тренера? Выполнила ли команда вашу установку?

— Претензий к ребятам нет. Но мы учитывали, что через 2 дня у нас важнейший матч в РПЛ. Замены все были плановыми. Дали практику тем, кто мало выходил ранее. В целом установку ребята выполнили за исключением момента с голом.

— Вы готовы работать главным тренером?

— Конечно, готов.

— Сегодня ваша команда 19 раз пробила по воротам. Какой футбол вы будете ставить в «Рубине»?

— Каждый тренер хочет играть во владение. Но бывают матчи, когда соперник вынуждает сесть в низкий блок, отойти к воротам.

— «Рубин» сегодня впервые за долгое время играл в футбол. Что вы поменяли за это короткое время?

— В первую очередь, сделали акцент на том, чтобы психологически восстановить ребят. Ну и старались донести, чтобы ребята шли вперед, не стеснялись атаковать и доводили атаки до логического завершения — ударов по воротам.

— 15 лет назад вы были среди запасных в матче «Рубин» — «Тоттенхэм». Против «Рубина» играл Харри Кейн, который на днях стал обладателем «Золотого мяча». Что можете сказать о нем?

— Если честно, я даже не помню этого. Увидел недавно фото, что Кейн был в Казани. Очень удивился. Но никаких воспоминаний о том матче нет.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
28 октября, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Рубин

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Олег Кузьмин
Харри Кейн
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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