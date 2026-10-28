«Спартак» — «Рубин»: Даку, Маркиньос, Самошников и Сальседо выйдут с первых минут

«Спартак» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Спартак»: Помазун, Саусь, Джику, Ву, Парада, Умяров, Сорокин, Пруцев, Маркиньос, Даку, Дмитриев.

Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Литвинов, Денисов, Зобнин, Солари, Барко, Угальде, Массалыга, Полех.

«Рубин»: Нигматуллин, Урозов, Тесленко, Лобов, Безруков, Иву, Начо, Самошников, Йочич, Бабаев, Сальседо.

Запасные: Ставер, Корец, Вуячич, Мальдонадо, Кабутов, Кузнецов, Ходжа, Арройо, Грипши, Шабанхаджай, Моторин.

На данный момент «Спартак» занимает первое место в таблице группы A, набрав 10 очков в четырех матчах. У «Рубина» — 4 очка и третье место.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

28 октября, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

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