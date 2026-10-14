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ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
ЦСКА — «Ростов»: потери
У ЦСКА травмированы вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мойзес и Милан Гайич, а также хавбек Дмитрий Баринов.
«Ростову» по состоянию здоровья не помогут полузащитник Илья Жбанов и игрок обороны Герман Игнатов.
ЦСКА — «Ростов»: личные встречи
На уровне РПЛ армейцы не побеждают ростовчан с памятного снежного матча, который состоялся 3 декабря 2023 года (2:0). На уровне кубковых турниров дела у ЦСКА лучше — победа в серии пенальти суперфинала Кубка России сезона-2024/2025 (0:0, пенальти 4:3). Также москвичи прошли ростовчан в 1/4 финала пути РПЛ в сезоне-2023/24 (1:1 в гостях, 2:0 дома).
Форма «Ростова» в Кубке России
Дончане до сих пор в этом розыгрыше Кубка страны не пропустили ни одного матча. В первом туре южане в гостях разгромили «Акрон» (4:0), затем дома выиграли у «Локомотива» (1:0) и ЦСКА (2:0).
Форма ЦСКА в Кубке России
Красно-синие в первом туре в серии пенальти на выезде обыграли «Локомотив»: основное время завершилось со счетом 1:1, а в 11-метровых армейцы преуспели — 5:4. Затем ЦСКА дома проиграл «Акрону» (0:1), а на выезде — «Ростову» (0:2).
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Ростов»
Встречу ЦСКА и «Ростова» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Ростов»
Матч команд Дмитрия Игдисамова и Дмитрия Кириченко состоится во среду, 14 октября, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.
В среду, 14 октября, ЦСКА и «Ростов» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.
Для ЦСКА этот матч важен в плане перспектив по попаданию в плей-офф пути РПЛ. После трех туров у армейцев лишь два очка. «Ростов» еще при Джонатане Альбе набрал девять очков и сейчас лидирует в группе D, где также выступают «Акрон» и «Локомотив».
При этом красно-синие неудачно проводят минувшие матчи с дончанами. В последний раз ЦСКА побеждал в официальном матче в основное время два с половиной года назад — 12 марта 2024-го в ответной игре плей-офф пути РПЛ Кубка России (2:0). После этого южане против ЦСКА исправно набирали очки в матчах чемпионата и не уступали в основные 90 минут кубковых встреч.
«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Ростов». Присоединяйтесь!