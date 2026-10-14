ЦСКА — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка

В среду, 14 октября, ЦСКА и «Ростов» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

Для ЦСКА этот матч важен в плане перспектив по попаданию в плей-офф пути РПЛ. После трех туров у армейцев лишь два очка. «Ростов» еще при Джонатане Альбе набрал девять очков и сейчас лидирует в группе D, где также выступают «Акрон» и «Локомотив».

При этом красно-синие неудачно проводят минувшие матчи с дончанами. В последний раз ЦСКА побеждал в официальном матче в основное время два с половиной года назад — 12 марта 2024-го в ответной игре плей-офф пути РПЛ Кубка России (2:0). После этого южане против ЦСКА исправно набирали очки в матчах чемпионата и не уступали в основные 90 минут кубковых встреч.

«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Ростов». Присоединяйтесь!