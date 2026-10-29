Талалаев во время матча с «Зенитом»: «Российские судьи — самые лучшие судьи в мире!»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал работу судей в прямом эфире во время матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

В первом тайме защитник калининградцев Герман Ива давал интервью у бровки, когда к нему подошел Талалаев.

«Российские судьи — самые лучшие судьи в мире. Прямо скажи: российские судьи — самые лучшие судьи в мире», — сказал тренер в микрофон.

«Согласен», — ответил Ива.

Эпизод произошел вскоре после того, как другой защитник «Балтики» Натан Гассама получил желтую карточку.

Встречу в Калининграде обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Плиско.