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Крылья Советов — Динамо Махачкала: составы команд на матч Кубка России 29 октября 2026

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: составы команд на матч Кубка

Сергей Ярошенко

Стали известны составы «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Фролов, Печенин, Горшков, Чернов, Орос, Фернандес, Рахманович, Салтыков, Ахметов, Витюгов, Шитов.

«Динамо»: Карабашев, Алибеков, Ахмедов, Кагермазов, Сандрачук, Сердеров, Лесовой, Апшацев, Магомедов, Смелов, Джабраилов.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
29 октября, 17:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх

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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
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