«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: составы команд на матч Кубка

Стали известны составы «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Фролов, Печенин, Горшков, Чернов, Орос, Фернандес, Рахманович, Салтыков, Ахметов, Витюгов, Шитов.

«Динамо»: Карабашев, Алибеков, Ахмедов, Кагермазов, Сандрачук, Сердеров, Лесовой, Апшацев, Магомедов, Смелов, Джабраилов.