«Локомотив» — пока главная катастрофа сезона. Вылет из Кубка — только начало?

Главный тренер Михаил Галактионов давно не управляет командой.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Групповой этап FONBET Кубка России еще не завершен, но главная сенсация этой стадии (а возможно, и всего турнира) уже известна.

«Локомотив» не первый месяц терпит крушение в чемпионате — его пребывание возле зоны вылета давно не удивляет. Но в Кубке команда умудрилась не пробиться даже в Путь регионов, хотя для этого достаточно занять третье место — с «Акроном», «Ростовом» и ЦСКА в одном квартете.

На группу смерти не похоже, но в пяти матчах на счету команды Галактионова пять поражений: два — в основное время и три — по пенальти. Ситуацию можно было спасти в дерби, к тому же главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прилично ротировал состав, объяснив это ранним воскресным матчем РПЛ в Оренбурге. Но даже в таком сочетании — без Бориско, Кисляка, Глебова, Олейникова, Данилова, Аззи — красно-синие сняли все вопросы уже к 17-й минуте. Не особо при этом напрягаясь.

Ключевую встречу, от которой зависело не только участие в турнире, но и самоидентификация клуба (до железнодорожников московские команды не вылетали на групповом этапе), «Локо» начал с быстрого гола Козлова, почти не успев потрогать мяч. А вскоре устроился на 0:2 — хотя красно-зеленых устраивала только победа.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

И это уже обычная история. Классика. «Локомотив» играет вторым номером даже с аутсайдерами. Упускает преимущество в два гола с «Краснодаром» за пять минут. Сгорает в Ростове, ни разу не пробив в створ. Бултыхается в зоне стыков. И, такое ощущение, не понимает, как это исправить.

Проблемы давно известны: летом ушли Батраков и Воробьев. Не сохранили Пруцева. По ходу чемпионата отпустили еще и Карпукаса. Галактионов после каждого тура говорил о необходимости усиления. О времени, которое понадобится, чтобы построить новую команду.

Но ни один из этих аргументов давно неактуален.

Безусловно, потеря лидеров — непростой момент для любого тренера. Но усиление давно получено. Не самое плохое. Бабкин был одним из лидеров «Крыльев», Титков — важнейшим звеном «Балтики». Уровень Мостового вряд ли подлежит сомнению. Выздоровел и набрал форму Комличенко.

Помимо них в центре обороны остался капитан сборной Мексики Монтес. Сильянов, Морозов и Митрюшкин вызываются в сборную России. Есть Бакаев, Пиняев и Фассон. Но играет ли кто-либо из них на своем уровне?

Не отрицаю: чтобы перестроиться, необходимо время. Но какое? В РПЛ прошло 12 туров — команда на 13-м месте. Прошел почти месячный перерыв на матчи сборных — можно было провести полноценные сборы и сбросить все до заводских настроек.

Но ничего не поменялось. Наоборот, стало только хуже. А бесконечные эксперименты с составом подтверждают: в штабе до сих пор не понимают, как выправить ситуацию. Например, в 12 играх чемпионата Галактионов использовал шесть разных пар центральных защитников — то есть стабильности и уверенности нет даже в фундаментальной зоне.

Команда не выдерживает интенсивность и, такое ощущение, функционально просто не готова. Показательно, что Бабкин и Титков, проходившие предсезонку в других клубах, с первого матча в составе «Локо» прилично выделялись физически. Кстати, отчасти из-за этого же перестали работать быстрые контрвыпады, которые у Галактионова всегда были настроены достаточно хорошо. Без них в атаке — беспомощность и отсутствие идей. И ударов — как в Ростове.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Важный момент: после распродажи от «Локомотива» никто не требовал быть в тройке или в пятерке. На равных бороться с грандами. Все сочувствовали главному тренеру и выражали доверие — включая руководство РЖД. Но проблема в том, что, во-первых, команда уже неконкурента даже против аутсайдеров лиги и по качеству футбола им уступает. А во-вторых, кризис, который сейчас только усиливается, начался еще весной — с Батраковым, Воробьевым, Пруцевым и Карпукасом в составе.

Галактионов — очень качественный специалист. И своей работой, в частности в «Локомотиве», заслужил уважение. Но невозможно представить, чтобы при нынешних результатах в любом другом московском клубе (да и не только московском) тренер продолжал работать и пользовался такой поддержкой.

Руководству «Локомотива» или пора объяснить, на что оно рассчитывает — и чего конкретно ждет. Или решиться на конкретные действия, потому что вылет из Кубка может стать только началом.