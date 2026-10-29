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ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
ЦСКА — «Локомотив»: личные встречи
В очных встречах у ЦСКА и «Локомотива» почти равенство: на счету армейцев 36 побед, а железнодорожники выигрывали 35 раз. Еще 16 матчей закончились вничью.
ЦСКА — «Локомотив»: турнирное положение
После 4 туров ЦСКА в группе D занимает третье место с 5 очками — при одной победе в основной время и еще одной в серии пенальти. У «Локомотива» пока 4 поражения в 4 матчах Кубка России, но три из них — в серии пенальти, поэтому у них 3 очка.
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив»
Игру ЦСКА — «Локомотив» в прямом эфире можно будет посмотреть на канале «Матч». Начало трансляции — в 19.00. «Спорт-Экспресс» проведет текстовую трансляцию.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Локомотив»
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в четверг, 29 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19.30.
29 октября в 5-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют ЦСКА и «Локомотив».
В четверг, 29 октября, в 5-м туре группового этапа пути РПЛ Кубка России сыграют ЦСКА и «Локомотив». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
Обе команды выступают в группе D и после четырех туров пока не проходят в плей-офф. ЦСКА с 5 очками занимает третье место, а «Локомотив» с тремя очками — четвертое. В предстоящем матче им нужно побеждать.
Встречу обслужит арбитр Инал Танашев. За ВАР будут отвечать Сергей Цыганов и Евгений Буланов.
В матче первого круга этого группового раунда в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а по пенальти сильнее оказались армейцы (5:4). «СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!