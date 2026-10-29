ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка

В четверг, 29 октября, в 5-м туре группового этапа пути РПЛ Кубка России сыграют ЦСКА и «Локомотив». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Обе команды выступают в группе D и после четырех туров пока не проходят в плей-офф. ЦСКА с 5 очками занимает третье место, а «Локомотив» с тремя очками — четвертое. В предстоящем матче им нужно побеждать.

Встречу обслужит арбитр Инал Танашев. За ВАР будут отвечать Сергей Цыганов и Евгений Буланов.

В матче первого круга этого группового раунда в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а по пенальти сильнее оказались армейцы (5:4). «СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Локомотив» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!