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Кубок России, расписание и результаты: Краснодар — Динамо, ЦСКА — Локомотив, Спартак — Рубин и другие матчи 27-29 октября 2026 — видео голов

FONBET Кубок России, расписание и результаты 27-29 октября: «Краснодар» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук и полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев.
Фото ФК «Динамо» (Москва)
Матчи Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 27 октября, в Кубке пройдут две игры: «Факел» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо».

В среду, 28 октября, состоятся матчи «Оренбург» — «Родина», «Ростов» — «Акрон» и «Спартак» — «Рубин».

В четверг, 29 октября, пройдут встречи «Крылья Советов» — «Динамо» Мх, ЦСКА — «Локомотив» и «Балтика» — «Зенит».

27 октября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 октября, 18:00. ()
Факел
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
27 октября, 20:30. ()
Краснодар
Динамо

28 октября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
28 октября, 16:00. ()
Оренбург
Родина
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
28 октября, 18:15. ()
Ростов
Акрон
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
28 октября, 20:30. ()
Спартак
Рубин

29 октября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
29 октября, 17:00. ()
Крылья Советов
Динамо Мх
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
29 октября, 19:30. ()
ЦСКА
Локомотив
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
29 октября, 21:45. ()
Балтика
Зенит

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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