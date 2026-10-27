FONBET Кубок России, расписание и результаты 27-29 октября: «Краснодар» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив»

Матчи Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Во вторник, 27 октября, в Кубке пройдут две игры: «Факел» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо».

В среду, 28 октября, состоятся матчи «Оренбург» — «Родина», «Ростов» — «Акрон» и «Спартак» — «Рубин».

В четверг, 29 октября, пройдут встречи «Крылья Советов» — «Динамо» Мх, ЦСКА — «Локомотив» и «Балтика» — «Зенит».

27 октября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 октября, 18:00. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 октября, 20:30. ()

28 октября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

28 октября, 16:00. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

28 октября, 18:15. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

28 октября, 20:30. ()

29 октября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

29 октября, 17:00. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 октября, 19:30. ()

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

29 октября, 21:45. ()

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

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