FONBET Кубок России, расписание и результаты 27-29 октября: «Краснодар» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив»
Матчи Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Во вторник, 27 октября, в Кубке пройдут две игры: «Факел» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо».
В среду, 28 октября, состоятся матчи «Оренбург» — «Родина», «Ростов» — «Акрон» и «Спартак» — «Рубин».
В четверг, 29 октября, пройдут встречи «Крылья Советов» — «Динамо» Мх, ЦСКА — «Локомотив» и «Балтика» — «Зенит».
27 октября, вторник
28 октября, среда
29 октября, четверг
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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