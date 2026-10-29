Расписание матчей и трансляций Кубка России по футболу на 29 октября 2026

В четверг, 29 октября, состоятся три матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27. В Самаре «Крылья Советов» примут махачкалинское «Динамо», в Москве ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а в Калининграде «Балтика» встретится с «Зенитом».

«СЭ» публикует расписание матчей Кубка России и информацию о прямых трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка России на 29 октября

29 октября, четверг

17.00. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала. Группа C. «Матч ТВ»

19.30. ЦСКА — «Локомотив». Группа D. «Матч ТВ»

21.45. «Балтика» — «Зенит». Группа C. «Матч ТВ»

После четырех матчей в группе C лидирует «Зенит» с 11 очками. У «Балтики» и «Крыльев Советов» по 6 очков, у махачкалинского «Динамо» — 1.

В группе D перед матчем ЦСКА — «Локомотив» армейцы имеют 5 очков, железнодорожники — 3. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.