Расписание матчей и трансляций Кубка России по футболу на 29 октября 2026
В четверг, 29 октября, состоятся три матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27. В Самаре «Крылья Советов» примут махачкалинское «Динамо», в Москве ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а в Калининграде «Балтика» встретится с «Зенитом».
«СЭ» публикует расписание матчей Кубка России и информацию о прямых трансляциях. Время начала — московское.
Расписание матчей Кубка России на 29 октября
29 октября, четверг
- 17.00. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала. Группа C. «Матч ТВ»
- 19.30. ЦСКА — «Локомотив». Группа D. «Матч ТВ»
- 21.45. «Балтика» — «Зенит». Группа C. «Матч ТВ»
После четырех матчей в группе C лидирует «Зенит» с 11 очками. У «Балтики» и «Крыльев Советов» по 6 очков, у махачкалинского «Динамо» — 1.
В группе D перед матчем ЦСКА — «Локомотив» армейцы имеют 5 очков, железнодорожники — 3. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.
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