18-летний Мусаев — новый герой «Зенита». За три минуты на поле он забил победный гол в Каспийске

Махачкалинское «Динамо» открыло счет, но не смогло добыть очки.

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14 октября, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

Трехнедельной паузы будто бы и не было. «Зенит» уже успел обыграть в чемпионате «Краснодар», а во вторник отправился в Дагестан, где сине-бело-голубых ожидала кубковая встреча с махачкалинским «Динамо».

На групповой стадии FONBET Кубка России топ-команды регулярно прибегают к ротации, и сейчас Сергей Семак тоже заметно перетасовал состав. В Каспийск не прилетела половина лидеров, зато в заявке оказались сразу пять футболистов 2008 года рождения, причем двое из них вышли в основе.

И если Кондаков уже трижды в этом сезоне появлялся на поле с первых минут, то для Шилова это большое событие. Напомним, прошлой осенью Вадим получил тяжелейшую травму колена и сейчас впервые после восстановления оказался в стартовом составе. Отметим и дебютное появление в запасе «Зенита» Левандовского — еще одного талантливого атакующего игрока с футбольной фамилией.

У «Динамо» состав больше напоминал оптимальный, хотя и Вадим Евсеев предоставил отдых лидерам, например, в основе не оказалось Мрезига, Лесового и Апшацева.

Несмотря на это, махачкалинцы гораздо лучше начали матч и очень быстро забили. Правда, не с игры. Караваев на углу штрафной наступил на ногу Хубулову, а Агаларов реализовал пенальти.

«Динамо» уже забило больше, чем «Оренбургу» в субботу, но этого было мало. В группе у махачкалинцев плачевная ситуация — после трех туров они набрали лишь одно очко, так что в этот вечер им требовалась победа.

Но «Зенит» постепенно пришел в себя и начал создавать моменты. Солировал Джон Джон — к середине первого тайма он мог забить дважды. А еще более явный голевой момент на 25-й минуте упустил Фелипе Аугусто — Ерохин вывел его один на один с Магомедовым, но вратарь «Динамо» бросился под удар.

Чуть позже бразильский нападающий загубил еще один отличный шанс забить. После подачи Караваева и скидки Ерохина Аугусто не смог заковырять мяч в ворота. Июльский гол в ворота «Акрона» так и остается единственным для Фелипе в этом сезоне.

Спустя пару минут «Зенит» все же забил — Андраде сравнял счет в сутолоке у ворот «Динамо». Отметим, что к голу привел навес со штрафного, исполненный Шиловым.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Лучшим игроком первого тайма у «Зенита» по праву можно назвать Ерохина. Вечный полузащитник, которому накануне исполнилось 37 лет, выполнял огромный объем работы в атакующей зоне и несколько раз мог забить. Особенно опасным получился удар после подачи углового прямо перед перерывом.

Перед стартом второго тайма Евсеев сделал тройную замену, что выглядело крайне неоднозначным решением, учитывая, что на 35-й минуте вместо травмированного Хубулова вышел Джавад. Но главный тренер «Динамо» явно хотел победить, поэтому бросил в бой Махамаджонова, Миро и Кузяева, для которого этот матч был принципиальным.

Перестановки помогли хозяевам — они вновь начали тайм лучше соперника и могли выйти вперед. Моментов было несколько, но ни один нельзя назвать стопроцентно голевым.

«Зенит» стал просыпаться на исходе часа, когда Джон Джон после смещения с фланга не смог пробить в створ — удар заблокировали. В ответной атаке близок к голу был Миро — Москвичев эффектно отразил мяч.

На 62-й минуте настала очередь Семака делать тройную замену — на газоне появились Мантуан, Дуглас Сантос и Мусаев. И 18-летний хавбек уже через три минуты после выхода на поле забил! К успеху привел угловой — Джон Джон навесил на дальнюю штангу, где совершенно одинокий Мусаев вывел «Зенит» вперед. Это дебютный мяч во взрослом футболе для юного хавбека.

«Динамо» вынуждено было раскрыться, а Евсеев уже к 70-й минуте израсходовал все замены. Чуть позже повреждение получил Кагермазов, и ему пришлось доигрывать встречу через боль.

Навала у хозяев не получилось, а «Зенит» вполне мог забить третий мяч. Хорошие моменты были у Сантоса и Мантуана, а Мусаев в добавленное время чуть не сделал дубль.

Впрочем, Амир все равно более чем доволен. Его гол в итоге стал победным для «Зенита», который почти гарантировал себе первое место в группе за два тура до конца этапа.