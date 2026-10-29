ЦСКА поддел Генича: «На удивление комментатора — побеждаем «Локо»

ЦСКА опубликовал скриншот удаленного сообщения комментатора Константина Генича после победы над «Локомотивом» (3:1) в матче FONBET Кубка России.

«На удивление комментатора сегодняшнего матча побеждаем «Локо». Интернет все помнит», — написал армейский клуб в социальных сетях.

Во время матча комментатор написал: «Не удивлюсь, если «Локо» выиграет в основное время». Сообщение было опубликовано в 20:29, а удалено в 21:30, уже после завершения встречи.

ЦСКА одержал победу благодаря голам Данилы Козлова и Жоао Виктора, а также автоголу защитника «Локомотива» Георгия Джикии. Единственный мяч железнодорожников забил Александр Коваленко.