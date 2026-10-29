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ЦСКА поддел Генича: «На удивление комментатора — побеждаем «Локо»

Никита Давыдов

ЦСКА опубликовал скриншот удаленного сообщения комментатора Константина Генича после победы над «Локомотивом» (3:1) в матче FONBET Кубка России.

«На удивление комментатора сегодняшнего матча побеждаем «Локо». Интернет все помнит», — написал армейский клуб в социальных сетях.

Во время матча комментатор написал: «Не удивлюсь, если «Локо» выиграет в основное время». Сообщение было опубликовано в 20:29, а удалено в 21:30, уже после завершения встречи.

ЦСКА одержал победу благодаря голам Данилы Козлова и Жоао Виктора, а также автоголу защитника «Локомотива» Георгия Джикии. Единственный мяч железнодорожников забил Александр Коваленко.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Локомотив
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Константин Генич
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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