Главный тренер «Спартака» Карседо: «Мы играем в атакующий футбол, но всегда изучаем соперника»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на упреки болельщиков в том, что команда редко подстраивается под соперника.

28 октября «Спартак» обыграл «Рубин» (1:0) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России и обеспечил себе выход в плей-офф.

— Нередко болельщики упрекают вас в том, что «Спартак» редко подстраивается под соперника, играя от себя. Как вы на это смотрите?

— Мы играем в основном в атакующий футбол. Но всегда изучаем соперника. Даем футболистам детальную информацию. Где-то сыграть агрессивнее, где-то потерпеть.

— После дерби футболисты и тренер ЦСКА сказали, что «Спартак» в первые 10 минут матча спит. Но статистика говорит об обратном. Как считаете вы?

— Зависит от матча. Согласен, что в дерби в первые 20 минут нас просто убили. А дальше мы доминировали, создавали моменты. Сегодня вот мы сами забили быстро. Могу соглашаться или нет, но с игроками мы проводим работу и говорим о необходимости максимальной концентрации с первых минут.

— Что еще положительное увидели сегодня в матче, кроме результата?

— Было несколько положительных моментов. Это и победа, и выход в плей-офф, и сухой матч. Некоторые футболисты получили игровое время. Соглашусь, мы допустили очень много ударов и угловых у своих ворот. Но главное — мы не пропустили.

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