Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год
Нападающий «Зенита» Александр Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год.
Голы в ворота «Крыльев Советов» в матче 13-го тура РПЛ (3:0) стали для Соболева 20-м и 21-м в официальных матчах в 2026 году. 29-летний форвард, весной вступивший в символический «Клуб 100», впервые в карьере добрался до этой круглой отметки.
Предыдущий рекорд Александра был установлен в 2021-м, когда он 19 раз огорчил соперников «Спартака» и сборной России, причем четыре раза нападающий отличился в еврокубковых встречах.
Результативность Александра Соболева по годам:
|
Год
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Кубки
|
Сборная
|
Еврокубки
|
Всего
|
2017
|
Томь
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6
|
2018
|
Крылья Советов
|
1
|
2
|
0
|
0
|
3
|
2019
|
Енисей, Крылья Советов
|
13
|
0
|
0
|
0
|
13
|
2020
|
Спартак, сборная России
|
7
|
2
|
1
|
0
|
10
|
2021
|
Спартак, сборная России
|
13
|
0
|
2
|
4
|
19
|
2022
|
Спартак, сборная России
|
12
|
4
|
1
|
0
|
17
|
2023
|
Спартак, сборная России
|
9
|
3
|
2
|
0
|
14
|
2024
|
Спартак, Зенит
|
2
|
4
|
0
|
0
|
6
|
2025
|
Зенит
|
7
|
3
|
0
|
0
|
10
|
2026
|
Зенит
|
17
|
4
|
0
|
0
|
21
|
Итого
|
|
84
|
25
|
6
|
4
|
119
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1