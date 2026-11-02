Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год

Нападающий «Зенита» Александр Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год.

Голы в ворота «Крыльев Советов» в матче 13-го тура РПЛ (3:0) стали для Соболева 20-м и 21-м в официальных матчах в 2026 году. 29-летний форвард, весной вступивший в символический «Клуб 100», впервые в карьере добрался до этой круглой отметки.

Предыдущий рекорд Александра был установлен в 2021-м, когда он 19 раз огорчил соперников «Спартака» и сборной России, причем четыре раза нападающий отличился в еврокубковых встречах.

Результативность Александра Соболева по годам:

Год Клуб Чемпионат Кубки Сборная Еврокубки Всего 2017 Томь 3 3 0 0 6 2018 Крылья Советов 1 2 0 0 3 2019 Енисей, Крылья Советов 13 0 0 0 13 2020 Спартак, сборная России 7 2 1 0 10 2021 Спартак, сборная России 13 0 2 4 19 2022 Спартак, сборная России 12 4 1 0 17 2023 Спартак, сборная России 9 3 2 0 14 2024 Спартак, Зенит 2 4 0 0 6 2025 Зенит 7 3 0 0 10 2026 Зенит 17 4 0 0 21 Итого 84 25 6 4 119

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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