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Нападающий «Зенита» Александр Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год

Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год

Кирилл Бурдаков
Статистик

Нападающий «Зенита» Александр Соболев установил личный рекорд по голам за календарный год.

Голы в ворота «Крыльев Советов» в матче 13-го тура РПЛ (3:0) стали для Соболева 20-м и 21-м в официальных матчах в 2026 году. 29-летний форвард, весной вступивший в символический «Клуб 100», впервые в карьере добрался до этой круглой отметки.

Предыдущий рекорд Александра был установлен в 2021-м, когда он 19 раз огорчил соперников «Спартака» и сборной России, причем четыре раза нападающий отличился в еврокубковых встречах.

Результативность Александра Соболева по годам:

Год

Клуб

Чемпионат

Кубки

Сборная

Еврокубки

Всего

2017

Томь

3

3

0

0

6

2018

Крылья Советов

1

2

0

0

3

2019

Енисей, Крылья Советов

13

0

0

0

13

2020

Спартак, сборная России

7

2

1

0

10

2021

Спартак, сборная России

13

0

2

4

19

2022

Спартак, сборная России

12

4

1

0

17

2023

Спартак, сборная России

9

3

2

0

14

2024

Спартак, Зенит

2

4

0

0

6

2025

Зенит

7

3

0

0

10

2026

Зенит

17

4

0

0

21

Итого

84

25

6

4

119

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:3
Зенит

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Глушенков и Соболев — самая результативная пара одноклубников в истории чемпионатов России по итогам 13-и туров
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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