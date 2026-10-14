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«Крылья Советов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Крылья Советов» — «Балтика»: потери
У «Крыльев Советов» травмированы вратарь Сергей Песьяков и полузащитник Ислам Чесноков.
«Балтике» по состоянию здоровья не помогут защитники Александр Филин и Максим Шнапцев.
«Крылья Советов» — «Балтика»: личные встречи
В последний раз калининградцы в основное время проигрывали самарцам более трех лет назад — 19 сентября 2023-го в домашнем матче РПЛ (1:2). После этого «Балтика» трижды победила в чемпионате (2:1, 2:0, 2:0) и однажды команды сыграли вничью (1:1). 2 сентября 2026-го «Крылья» победили в текущем розыгрыше Кубка страны, но в серии пенальти (0:0, пенальти 5:3).
Форма «Балтики» в Кубке России
На старте турнира «Балтика» в гостях проиграла «Зениту» (0:1). После этого калининградцы дома победили махачкалинское «Динамо» (1:1, пенальти 5:4), а также в серии 11-метровых уступили «Крыльям Советов» (0:0, пенальти 3:5).
Форма «Крыльев Советов» в Кубке России
«Крылья Советов» в первом туре на выезде обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1). Затем самарцы дома уступили «Зениту» (0:0, пенальти 3:5), а потом в гостях в серии 11-метровых одолели «Балтику» (0:0, пенальти 5:3).
Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Балтика»
Матч «Крыльев Советов» и «Балтики» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Балтика»
Матч команд Сергея Булатова и Андрея Талалаева состоится в среду, 14 октября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.
В среду, 14 октября, «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.
Этот матч имеет важное значение в борьбе за второе место в группе C. Лидирует «Зенит», у которого восемь очков, «Крылья» набрали шесть, «Балтика» — три, у махачкалинского «Динамо» — одно. То есть победа над калининградцами практически гарантирует самарцам выход в плей-офф пути РПЛ.
Однако последние очные матчи складываются в пользу «Балтики». Она выиграла три из пяти минувших «личек» при одной ничьей и одном поражении в серии пенальти — как раз в текущем розыгрыше Кубка.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Балтика». Присоединяйтесь!