«Крылья Советов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча Кубка

В среду, 14 октября, «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

Этот матч имеет важное значение в борьбе за второе место в группе C. Лидирует «Зенит», у которого восемь очков, «Крылья» набрали шесть, «Балтика» — три, у махачкалинского «Динамо» — одно. То есть победа над калининградцами практически гарантирует самарцам выход в плей-офф пути РПЛ.

Однако последние очные матчи складываются в пользу «Балтики». Она выиграла три из пяти минувших «личек» при одной ничьей и одном поражении в серии пенальти — как раз в текущем розыгрыше Кубка.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Балтика». Присоединяйтесь!