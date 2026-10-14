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Сегодня, 01:15

«Крылья Советов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча Кубка

Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.

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2:05

В среду, 14 октября, «Крылья Советов» примут «Балтику» в матче Кубка.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 октября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика

2:00

«Крылья Советов» — «Балтика»: потери

У «Крыльев Советов» травмированы вратарь Сергей Песьяков и полузащитник Ислам Чесноков.

«Балтике» по состоянию здоровья не помогут защитники Александр Филин и Максим Шнапцев.

1:55

«Крылья Советов» — «Балтика»: личные встречи

В последний раз калининградцы в основное время проигрывали самарцам более трех лет назад — 19 сентября 2023-го в домашнем матче РПЛ (1:2). После этого «Балтика» трижды победила в чемпионате (2:1, 2:0, 2:0) и однажды команды сыграли вничью (1:1). 2 сентября 2026-го «Крылья» победили в текущем розыгрыше Кубка страны, но в серии пенальти (0:0, пенальти 5:3).

1:50

Форма «Балтики» в Кубке России

На старте турнира «Балтика» в гостях проиграла «Зениту» (0:1). После этого калининградцы дома победили махачкалинское «Динамо» (1:1, пенальти 5:4), а также в серии 11-метровых уступили «Крыльям Советов» (0:0, пенальти 3:5).

1:45

Форма «Крыльев Советов» в Кубке России

«Крылья Советов» в первом туре на выезде обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1). Затем самарцы дома уступили «Зениту» (0:0, пенальти 3:5), а потом в гостях в серии 11-метровых одолели «Балтику» (0:0, пенальти 5:3).

1:40

Где смотреть трансляцию матча «Крылья Советов» — «Балтика»

Матч «Крыльев Советов» и «Балтики» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

1:35

Дата, место и время начала матча «Крылья Советов» — «Балтика»

Матч команд Сергея Булатова и Андрея Талалаева состоится в среду, 14 октября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

1:30

В среду, 14 октября, «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

Этот матч имеет важное значение в борьбе за второе место в группе C. Лидирует «Зенит», у которого восемь очков, «Крылья» набрали шесть, «Балтика» — три, у махачкалинского «Динамо» — одно. То есть победа над калининградцами практически гарантирует самарцам выход в плей-офф пути РПЛ.

Однако последние очные матчи складываются в пользу «Балтики». Она выиграла три из пяти минувших «личек» при одной ничьей и одном поражении в серии пенальти — как раз в текущем розыгрыше Кубка.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Крылья Советов» — «Балтика». Присоединяйтесь!

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