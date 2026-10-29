Талалаев пришел на матч «Балтики» с «Зенитом» в шляпе

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев привлек внимание необычным образом на матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом».

На кадрах трансляции специалист предстал в темной шляпе, очках и коричневом пальто. Во время игры Талалаев держал в руках блокнот и читал его.

Тренер «Балтики» уже привлекал внимание своим внешним видом во время встречи с «Зенитом» в марте 2026 года. Тогда он надел кепку с надписью «Чемпионы-2025» — отсылкой к победе калининградцев в Первой лиге по итогам сезона-2024/25. Позже Талалаев объяснил, что не пытался задеть петербургский клуб и просто выбрал головной убор, который был у него с собой.