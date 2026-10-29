ЦСКА победил «Локомотив» и лишил железнодорожников шансов на выход в плей-офф Кубка

ЦСКА на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

У хозяев голы забили Данила Козлов и Жоао Виктор, автогол на счету защитника железнодорожников Георгия Джикии. Две результативные передачи сделал Иван Обляков. У гостей единственный мяч забил Александр Коваленко.

ЦСКА одержал вторую победу подряд в групповом турнире Кубка. Армейцы набрали 8 очков и занимают второе место в таблице группы D.

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд. Команда Михаила Галактионова с 3 очками замыкает таблицу. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф Пути РПЛ.

В следующем матче турнира ЦСКА сыграет на выезде с «Акроном» 24 ноября. «Локомотив» примет «Ростов» 25 ноября.