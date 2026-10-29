Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
ЦСКА — Локомотив: счет и результат матча Пути РПЛ Кубка России 29 октября 2026

ЦСКА победил «Локомотив» и лишил железнодорожников шансов на выход в плей-офф Кубка

Руслан Минаев
ЦСКА выиграл у «Локомотива» в кубковом матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

У хозяев голы забили Данила Козлов и Жоао Виктор, автогол на счету защитника железнодорожников Георгия Джикии. Две результативные передачи сделал Иван Обляков. У гостей единственный мяч забил Александр Коваленко.

ЦСКА одержал вторую победу подряд в групповом турнире Кубка. Армейцы набрали 8 очков и занимают второе место в таблице группы D.

«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд. Команда Михаила Галактионова с 3 очками замыкает таблицу. Железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф Пути РПЛ.

В следующем матче турнира ЦСКА сыграет на выезде с «Акроном» 24 ноября. «Локомотив» примет «Ростов» 25 ноября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Локомотив
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Медведев ушел с матчбола и выбил сотню! Даниилу осталась одна победа до Итогового чемпионата
Карседо заявил, что команду убили, у красно-белых полно проблем, мешающих чемпионству. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Гимнаст Данила Лейкин хочет перейти из сборной США в сборную России
Популярное видео
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Галактионов — после поражения от ЦСКА: «Будет разговор с руководителями «Локомотива». По течению плыть нельзя»
«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
ЦСКА вышел на второе место и выбил «Локомотив» из Кубка
FONBET Кубок России, расписание и результаты 27-29 октября: ЦСКА обыграл «Локомотив», «Краснодар» победил «Динамо»
ЦСКА победил «Локомотив» и оставил его без плей-офф Кубка: онлайн-трансляция матча
«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд

FONBET Кубок России, расписание и результаты 27-29 октября: ЦСКА обыграл «Локомотив», «Краснодар» победил «Динамо»
Новости
RSS RSS
Все новости