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Талалаев прокомментировал работу судей после матча Балтики с Зенитом 29 октября 2026

Судейство

Талалаев — о Мажиче: «Он берет арбитров уровня Второй лиги и старается сделать из них судей»

Никита Давыдов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о работе руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича после поражения от «Зенита» (2:3) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наш глава судейского департамента Мажич делает то же самое, что и мы. Он большой молодец. Мы берем футболистов из Второй лиги и делаем из них футболистов. А он берет судей уровня Второй лиги и старается сделать из них судей», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Во время встречи с «Зенитом» Талалаев подошел к защитнику своей команды Герману Иве, который давал интервью в прямом эфире, и попросил его сказать, что российские судьи — лучшие в мире. Эпизод произошел вскоре после того, как защитник калининградцев Натан Гассама получил желтую карточку.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Плиско.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
29 октября, 21:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:3
Зенит

Источник: Матч ТВ
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Андрей Талалаев
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
Милорад Мажич
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