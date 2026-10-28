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Спартак — Рубин счет 1:0 — результат и обзор матча Кубка России 28 октября 2026 — видео гола

«Спартак» вышел в плей-офф Пути РПЛ, взяв реванш за поражение в Казани. Все решил шедевр Дмитриева

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-белые снова обыграли казанцев.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
28 октября, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Рубин

Всего десять дней назад «Спартак» и «Рубин» уже встречались в Тушине в матче РПЛ. Но сейчас многое было иначе. Турнир, составы и даже один тренер: после отставки Франка Артиги казанскую команду в роли и.о. главного принял Олег Кузьмин. Кроме того, в старте в этот раз появился Даку, не пощадивший свою бывшую команду и оформивший дубль в чемпионате (4:0).

Наконец, в FONBET Кубке России есть свои задачи. У команды из Татарстана после проигрыша «Родины» в Оренбурге появилась возможность укрепиться на третьем месте, которое дает право сыграть в Пути регионов. В свою очередь, действующий обладатель трофея «Спартак» ведет борьбу за первое место в группе, из которой для начала требовалось гарантированно выйти.

Правда, уже на первых минутах красно-белые рисковали пропустить. В одной атаке им удалось заблокировать два удара, после чего к взлетевшему в воздух мячу быстрее Помазуна успел Сааведра и пробил головой выше цели.

Зато Дмитриев ответил так ответил! Получив передачу от Сорокина, он на скорости сместился в центр и по недосягаемой для Нигматуллина траектории выстрелил в дальнюю девятку. Красота!

Возможно, кризисный «Рубин» от такого поворота событий сдулся бы, но Кузьмин явно встряхнул команду. После гола и до перерыва реальные возможности забить были только у гостей. Один раз они просто обязаны были это сделать, когда Сааведра забросил мяч в штрафную, а пас Бабаева пяткой перевел спартаковского вратаря в разряд статистов. Тем не менее удар атаковавшего из идеальной позиции Йочича на ленточке остановил Ву.

Причем атака продолжилась, и арбитр даже указал на 11-метровую отметку, однако ВАР пригласил рефери к монитору, и решение было изменено. Сальседо после легкого касания со стороны Пруцева миновал своего оппонента и только после этого — не без доли артистизма — упал. А другой эпизод с участием итальянца тянул на полноценный голевой момент. Иву отправил ему мяч на свободное пространство, но Ву отработал на подстраховке, бить казанцу пришлось под углом к воротам, и Помазун выручил.

Хватало у «Рубина» и других перспективных подходов. Один раз прострел к спартаковским воротам пришлось прерывать Даку, тогда как на противоположной половине поля Мирлинд запомнился в ситуации, когда уже готовился пробить из центра штрафной, но его в последний момент сумел опередить Иву.

Франк Артига.От лучшей обороны РПЛ до провала. История Артиги в «Рубине» бесславно завершилась

Логично, что Хуан Карлос Карседо на второй тайм выпустил Литвинова, чье появление в центре поля сбалансировало спартаковскую игру.

В самом начале второго тайма Дмитриев в районе площади ворот в падении чуть-чуть не дотянулся до подачи Маркиньоса. Потом Умяров с подбора выцеливал ближний угол, и гостей спас сложившийся Нигматуллин. Активность «Рубина» в атаке резко снизилась, и только по истечении часа игры снова ярко проявил себя Бабаев. Задачу Помазуну осложняло то, что мяч вылетал из-под защитника, но вратарь был начеку. Спартаковцы на этом отрезке переключились в более прагматичный режим, только они не играли откровенно вторым номером, а лишали соперника козырей за счет контроля мяча.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С турнирной точки зрения все было логично, так как для выхода в плей-офф Пути РПЛ «Спартаку» было достаточно не проиграть в основное время. Только и об атаке хозяева не забывали, а задора в концовке ей придала молодежь. Комбинация, которая началась с дриблинга и паса шведкой от Полеха, завершилась ударом Массалыги и спасением Нигматуллина, который кончиками пальцев перевел мяч в штангу. А добивание Угальде вышло неточным.

Получилось на порядок острее, чем все созданное в оставшееся время «Рубином», хотя Лобов после аута Самошникова атаковал из очень перспективной позиции.

Для казанцев все решится в последнем туре, а «Спартак» чуть-чуть поправил себе и болельщикам настроение после болезненного поражение в дерби с ЦСКА. Пора переключаться на чемпионат.

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Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Дмитриев (футбол)
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