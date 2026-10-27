«Краснодар» выиграл впервые с августа. «Быки» разобрались с «Динамо» и обеспечили выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка

Победу принес дубль Воробьева, который забил свои первые мячи в составе южан.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 октября, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

«Краснодар» и «Динамо» подошли к очной встрече в FONBET Кубке России не в лучшем настроении. У москвичей, правда, оно лишь немного подпорчено последним поражением от «Акрона», но все-таки предыдущая девятиматчевая победная серия еще жива в памяти, одна осечка ее не перечеркивает. А вот у «быков» серия неудач слишком затянулась — они не могли выиграть в основное время с августа. Для амбициозного серебряного призера РПЛ — катастрофа.

Второй российский турнир хотя и не столь значим, как РПЛ, но и в нем побеждать приятно. Правда, не до такой степени, чтобы выставлять сильнейший состав. У «Краснодара» оказалось всего трое из старта предыдущего тура чемпионата — Вахания, Кристиан и Ленини. У «Динамо» вообще один — Рикардо. И тот вынужденно, других центральных защитников не оказалось даже в запасе — Осипенко, Маричаль и Майсторович остались в Москве.

Начало полностью осталось за «Краснодаром». Уже на 2-й минуте 18-летний Буркин (его, к слову, прочат в преемники Сперцяна) отличным пасом вывел один на один Кристиана, того догнал Рикардо, и сначала судья Матвеев не увидел повода для пенальти, но после вмешательства ВАР и видеопросмотра решил наказать москвичей. Спорный момент: с одной стороны, динамовец действительно приехал коленом в ногу соперника, с другой — Кристиан начал падение еще до контакта.

Воробьеву, правда, переиграть Расулова с 11-метровой отметки не удалось — голкипер москвичей вытащил мяч из угла. Но на 13-й минуте форвард все же открыл счет забитым за «Краснодар» голам. И снова — дыра в обороне бело-голубых и безуспешная попытка в последний момент ее исправить. 1:0. По празднованию было видно, насколько это важно для Дмитрия — после перехода из «Локомотива» он, конечно, рассчитывал начать поражать ворота соперников раньше.

А за первым к Воробьеву тут же пришел и второй гол. И здесь нападающий сыграл так, словно он Марадона: настолько легко оставил не у дел встававших у него на пути Фернандеса и Рикардо — 2:0.

Такой счет к перерыву — благо для гостей. Еще дважды команду выручил Расулов — в том самом эпизоде с пенальти и после удара головой Майсона, а Воробьев и Пальцев не попали в створ из выгодных позиций.

Провальный тайм для «Динамо», особенно в обороне. Но и в атаке москвичи действовали как-то разрозненно, как будто впервые увидели друг друга. Понятно, что второй состав, но бело-голубые до этого им же одержали три победы в группе, возглавляя таблицу после четырех туров.

Вторая 45-минутка получилась гораздо более спокойной. «Краснодар» стал играть на удержание счета, «Динамо» шло вперед, но без особой выдумки. А когда москвичи выходили на ударные позиции, то подводила точность.

Один гол гости все же отыграли, но слишком поздно, на 3-й добавленной минуте, — Тюкавин головой замкнул навес Гладышева.

«Быки» наконец-то прервали безвыигрышную серию и обеспечили выход в следующую стадию кубкового Пути РПЛ. «Динамо» же в последнем туре нельзя дома уступать «Факелу».