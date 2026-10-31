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РФС представил судейские бригады на матчи 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Алексей Михайлов

Стали известны имена судей и инспекторов матчей 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

3 ноября (вторник)

«Спартак» (Кострома) — «Волна»: судья — Егор Куракин

Помощники судьи — Кирилл Бронзов, Иван Бирюков; резервный судья — Данил Ткаченко; инспектор — Тихон Калугин.

4 ноября (среда)

«Енисей» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Морозан

Помощники судьи — Иван Агальцов, Николай Быковский; резервный судья — Александр Риб; инспектор — Дмитрий Попов.

«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: судья — Владислав Быков

Помощники судьи — Никита Сахаров, Александр Городовой; резервный судья — Никита Морозов; инспектор — Алексей Лебедев.

5 ноября (четверг)

«Волга» — «Чертаново»: судья — Евгений Седов

Помощники судьи — Дмитрий Гришенев, Артур Макеенков; резервный судья — Артем Катайкин; инспектор — Виктор Лебедев.

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Источник: официальный сайт РФС
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