РФС представил судейские бригады на матчи 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России
Стали известны имена судей и инспекторов матчей 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
3 ноября (вторник)
«Спартак» (Кострома) — «Волна»: судья — Егор Куракин
Помощники судьи — Кирилл Бронзов, Иван Бирюков; резервный судья — Данил Ткаченко; инспектор — Тихон Калугин.
4 ноября (среда)
«Енисей» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Морозан
Помощники судьи — Иван Агальцов, Николай Быковский; резервный судья — Александр Риб; инспектор — Дмитрий Попов.
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: судья — Владислав Быков
Помощники судьи — Никита Сахаров, Александр Городовой; резервный судья — Никита Морозов; инспектор — Алексей Лебедев.
5 ноября (четверг)
«Волга» — «Чертаново»: судья — Евгений Седов
Помощники судьи — Дмитрий Гришенев, Артур Макеенков; резервный судья — Артем Катайкин; инспектор — Виктор Лебедев.