«Ростов» дома разгромил «Акрон» и вышел в плей-офф Кубка

«Ростов» обыграл «Акрон» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 6:1.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

У хозяев отличились Роналдо на 6-й минуте, Даниил Шанталий на 16-й минуте, Давид Семенчук на 22-й минуте, Иван Комаров на 46-й минуте, Данила Прохин на 48-й минуте и Олакунле Олусегун на 90+1-й минуте.

Единственный гол гостей на счету Арсения Дмитриева — 53-я минута.

«Ростов» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ, «Акрон» с 7 очками идет на второй строчке группы D.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

28 октября, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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