«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция матча Кубка России

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 29 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

29 октября, 21:45. Ростех Арена (Калининград)

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Балтика» — «Зенит» можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Прямую видеотрансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Смотреть матч бесплатно онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

«Балтика» после четырех туров набрала 6 очков и занимает второе место в группе C. В прошлом кубковом матче калининградцы победили «Крылья Советов» (2:0). В первой встрече с «Зенитом» команда уступила в Санкт-Петербурге (0:1).

«Зенит» лидирует в группе C с 11 очками. В предыдущем туре петербургская команда на выезде обыграла махачкалинское «Динамо» (2:1). В четырех матчах группового этапа «Зенит» одержал три победы в основное время и одну — по пенальти.