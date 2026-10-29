Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Балтика — Зенит, 29 октября 2026: прямая трансляция матча Кубка России — смотреть онлайн

«Балтика» — «Зенит»: прямая трансляция матча Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 29 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
29 октября, 21:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

Следить за ключевыми событиями и результатом встречи «Балтика» — «Зенит» можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Прямую видеотрансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Смотреть матч бесплатно онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

«Балтика» после четырех туров набрала 6 очков и занимает второе место в группе C. В прошлом кубковом матче калининградцы победили «Крылья Советов» (2:0). В первой встрече с «Зенитом» команда уступила в Санкт-Петербурге (0:1).

«Зенит» лидирует в группе C с 11 очками. В предыдущем туре петербургская команда на выезде обыграла махачкалинское «Динамо» (2:1). В четырех матчах группового этапа «Зенит» одержал три победы в основное время и одну — по пенальти.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
Читайте также
Успеет ли Роналду дойти до отметки в 1000 голов в этом сезоне? Считаем примерные сроки
Медведев ушел с матчбола и выбил сотню! Даниилу осталась одна победа до Итогового чемпионата
«Барса» запросила информацию по Батракову, «Ливерпуль» — ложу для слежки за Алексеем. Как в Европе сходят с ума по россиянину
Популярное видео
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Галактионов — после поражения от ЦСКА: «Будет разговор с руководителями «Локомотива». По течению плыть нельзя»
«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
ЦСКА вышел на второе место и выбил «Локомотив» из Кубка
FONBET Кубок России, расписание и результаты 27-29 октября: ЦСКА обыграл «Локомотив», «Краснодар» победил «Динамо»
ЦСКА победил «Локомотив» и оставил его без плей-офф Кубка: онлайн-трансляция матча
ЦСКА победил «Локомотив» и лишил железнодорожников шансов на выход в плей-офф Кубка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА — «Локомотив»: армейцы ведут в счете после первого тайма

ЦСКА — «Локомотив»: Джикия забил автогол
Новости
RSS RSS
Все новости