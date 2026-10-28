«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка

«Спартак» — «Рубин»: личные встречи

Команды провели между собой 51 матч, в которых «Спартак» выигрывал 24 раза, «Рубин» побеждал 16 раз, а 11 игр закончились вничью.

В Кубке России «Спартак» и «Рубин» играли друг с другом всего два раза. В 2014 году казанцы в дополнительное время забили два гола и выбили «Спартак» на стадии 1/8 финала (2:0), а в этом сезоне во втором туре группового этапа «Рубин» обыграл «Спартак» по пенальти (5:3) после ничьей в основное время (1:1).