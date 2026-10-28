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«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Спартак» — «Рубин»: кто не сыграет
У «Спартака» потеря, по сути, только одна — травмирован Мартинс. У «Рубина» же из-за перебора карточек не сыграют Рожков и Сиве, плюс под вопросом участие в матче Юкича и Нижегородова.
«Спартак» — «Рубин»: личные встречи
Команды провели между собой 51 матч, в которых «Спартак» выигрывал 24 раза, «Рубин» побеждал 16 раз, а 11 игр закончились вничью.
В Кубке России «Спартак» и «Рубин» играли друг с другом всего два раза. В 2014 году казанцы в дополнительное время забили два гола и выбили «Спартак» на стадии 1/8 финала (2:0), а в этом сезоне во втором туре группового этапа «Рубин» обыграл «Спартак» по пенальти (5:3) после ничьей в основное время (1:1).
«Спартак» — «Рубин»: турнирное положение
После 4 туров группового этапа «Спартак» лидирует в группе А с 10 очками. У него три победы в основное время и одно поражение в серии пенальти — как раз от «Рубина».
Казанцы пока идут третьими с 4 очками. Они потерпели два поражения в основное время и два раза победили в серии пенальти.
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Рубин»
Игру «Спартак» — «Рубин» в прямом эфире можно будет посмотреть на канале «Матч». Начало трансляции — в 20.15. «Спорт-Экспресс» проведет текстовую трансляцию.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Рубин»
Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в среду, 28 октября, на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры — в 20.30.
28 октября в 5-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют «Спартак» и «Рубин».
В среду, 28 октября, в 5-м туре группового этапа пути РПЛ Кубка России сыграют «Спартак» и «Рубин». Матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры — в 20.30 по московскому времени.
Предстоящий матч станет первым для «Рубина» под руководством нового наставника — после отставки Франка Артиги исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин.
«Спартак» имеет 10 очков после 4 туров и занимает первое место в группе А. «Рубин» с 4 очками идет на третьей строчке и на 3 очка отстает от второго места.
В первом круге в Казани основное время встречи завершилось вничью (1:1), а по пенальти победил «Рубин» (5:3). «СЭ» будет подробно следить за матчем «Спартак» — «Рубин» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!