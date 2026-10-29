ЦСКА вышел на второе место и выбил «Локомотив» из Кубка

Железнодорожники потеряли шансы на выход из группы.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

ЦСКА и «Локомотив» в этом сезоне — два разных полюса. Однако в большей степени это касается чемпионата, тогда как в FONBET Кубке России команды в таблице находились ниже уже гарантировавшего себе место в плей-офф Пути РПЛ «Ростова» и «Акрона». При этом ориентиры во втором по статусу отечественном турнире у каждого были свои: армейцы сохраняли шансы на второе место, тогда как для железнодорожников четверг стал моментом истины, так как поражение означало, что команда Михаила Галактионова обречена остаться на дне.

Отчасти этим можно было объяснить выбор стартовых составов. У гостей с первых минут вышли Мостовой, Комличенко и Титков, а был бы еще и Сильянов, но у него в день дерби поднялась температура. Плюс — травмы. У ЦСКА же основную обойму представляли Жоао Виктор, Лукин, Круговой и Обляков, причем Дмитрий Игдисамов сразу сказал: двое последних сыграют неполный матч. Нужно было сберечь силы на воскресенье, когда красно-синих ждет ранняя игра в Оренбурге. В свою очередь, матч «Локо» со «Спартаком» не только поставлен на вечер, но и пройдет в столице. Лететь никуда не надо.

Только поначалу создавалось впечатление, что мыслями красно-зеленые либо в другом — предстоящем дерби, либо, что гораздо хуже, вообще непонятно где. Так, как гости начали встречу на Песчаной, не только ключевые — любые матчи не играют. ЦСКА сразу забрал мяч и не ослаблял хватку, пока не открыл счет. Круговой слева сместился в центр и отдал передачу Облякову, а тот в касание отправил к воротам забившего свой первый в сезоне гол Козлова. И тут же фирменная подача Кругового едва не завершилась вторым взятием ворот. «Локо» повезло, что метивший в дальний угол Бандикян немного промахнулся.

Только после этого железнодорожники впервые огрызнулись, и Джикия вполне мог восстановить равновесие. Хозяев спасло то, что отработавший в обороне Гонду смог погасить силу удара и максимально облегчил задачу Торопу. Можно сказать, аргентинец в данном эпизоде отработал за Жоао Виктора, а тот — за Лусиано в атаке. Бразилец при подаче углового с лета переправил мяч в дальний угол, Обляков же записал на свой счет очередную результативную передачу. 2:0 в тот момент виделись приговором одному сопернику, но «Локо», что делает ему честь, не развалился.

Для начала подопечным Галактионова удалось заметно улучшить процент владения мячом, а потом пошли моменты. Хотя, когда Мостовой вырезал подачу в площадь ворот, могло показаться, что это не день его команды. Раков немыслимым образом рикошетом от газона направил мяч в перекладину, однако Коваленко доработал эпизод до конца и отличился на добивании. А потом поймавший кураж полузащитник сделал заявку на второй гол, попытавшись поразить цель ударом через себя. Не получилось, но второй тайм после такого обещал жаркую игру.

После перерыва, как и предполагалось, у ЦСКА отправились отдыхать Обляков, Круговой и Лукин. Впрочем, по качеству их сменщики — Кисляк, Аззи и Данилов — выглядели не хуже. И, что важно, свежее. Тем более давление на ворота хозяев оставалось стабильным. Пусть и без конкретики в завершении, которую в одной из контратак продемонстрировал прорывавшийся в штрафную, но не докрутивший мяч в угол Энрике Кармо. А «Локо» организовал полноценный момент усилиями Мостового по истечении часа игры, однако Комличенко вместо удара отдал лишнюю передачу, которую перехватил защитник.

Лучшее — враг хорошего. Зато ЦСКА все исполнил в такт и, по сути, прикончил интригу в атаке, которая началась с перехвата Кисляка. Далее перепасовку накоротке устроили Кармо с Аззи, а Джикия, пытаясь прервать прострел алжирского латераля в направлении Гонду, поразил собственные ворота.

Армейцы обошли «Акрон» и поднялись на второе место. Теперь для ЦСКА все решится в очном споре с тольяттинцами в Самаре. А «Локо» — в кубковом тупике (команда не попадет даже в Путь регионов). Удастся ли выбраться из него уже в РПЛ?