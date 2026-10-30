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Балтика — Зенит: счет 2:3 и обзор матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России 29 октября 2026 года — видео голов

«Зенит» обеспечил себе первое место в группе. У Аугусто — дубль, а Кирш порадовал фанатов «Балтики» голом-шедевром

Роман Кольцов
Корреспондент
Фото ФК «Зенит»
Команды забили пять мячей на двоих.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
29 октября, 21:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:3
Зенит

Действующий чемпион прилетел в Калининград за досрочным решением главной задачи на групповом этапе FONBET Кубка России. «Зениту» нужно было не проиграть «Балтике», чтобы гарантировать себе первое место в квартете. Тогда игра с «Крыльями» в ноябре стала бы формальностью. Но команда Андрея Талалаева давно доказала, что умеет осложнять жизнь более мастеровитым соперникам. Тем более, когда ей самой необходимы очки.

По сравнению с матчами чемпионата составы по традиции получились экспериментальными. У хозяев в запасе остались Бевеев, Петровы и Голенков. В отсутствие Латышонка предоставился шанс проявить себя Любакову.

Сергей Семак также дал отдохнуть многим лидерам — в заявку не попали Мантуан, Соболев, Вендел, Педро. В старте с первых минут появились молодые Кондаков и Мусаев. И, кажется, в «Зените» изменилась иерархия во вратарской линии: в 12-м туре РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:0) на ноль сыграл Москвичев, ранее выходивший только в Кубке. Теперь они поменялись ролями с Адамовым.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Зенит» победил «Балтику» в Калининграде: онлайн-трансляция матча Кубка

Шикарная голевая атака «Зенита»

В предматчевом интервью Талалаеву напомнили, что он никогда в своей тренерской карьере не побеждал сине-бело-голубых. Андрей Викторович ответил: «Я каждую ночь ложусь спать и думаю, когда же обыграю «Зенит». Сейчас появилась возможность, чтобы личные амбиции мои удовлетворить».

Конечно, это было сказано с иронией. Но балтийцы начали встречу очень бодро и на первых минутах выглядели активнее соперника. Так что настрой был понятен — тем более помогали свои трибуны. Особенно ярко проявляли себя Рядно, Поспелов и Оффор, раз за разом оказываясь в штрафной «Зенита» или в непосредственной близости к ней.

Гости и правда испытывали большие трудности — особенно с выходом из обороны. Балтийцы высоко прессинговали и давали минимум пространства и свободного времени для принятия решений.

Тем не менее ближе к концовке первого тайма петербуржцы стали все чаще находить варианты впереди и выбираться из-под давления. И первый же удар в створ ворот закончился голом. Кондаков подхватил мяч у центра поля, протащил его и отдал на фланг Джону. Бразилец пяткой сделал передачу на Вегу, а тот покатил Даниилу, который находился на 11-метровой отметке — 18-летний полузащитник пробил в касание, успешно завершив комбинацию.

Балтийцы отвечали атаками. Оффор выходил один на один с голкипером и бил в дальний угол, также мощно выстреливал издали Кирш. Однако на перерыв хозяева ушли в роли догоняющих.

На голы Аугусто «Балтика» ответила невероятным попаданием Кирша и выстрелом Порохова

Сразу после перерыва оба тренера сделали перестановки в защитных линиях: Семак выпустил Нино вместо Алипа, а Талалаев убрал Варатынова и предоставил игровое время Муйоколо.

Начало второго тайма осталось уже за зенитовцами, которые больше владели мячом. Тренера «Балтики» происходящее не радовало, поэтому он выждал еще немного времени и бросил в бой тяжелую артиллерию — Голенкова и Бевеева.

Пошли грубые приемы — и с той, и с другой стороны. Волков получил желтую после опасного подката, а Ковач агрессивно сыграл против Барриоса. И даже чуть не устроил потасовку.

Самую правильную реакцию на происходящее показал «Зенит». Джон классным проникающим пасом запустил по правому краю Аугусто, на подступах к штрафной Фелипе замахом обманул Муйоколо и нанес неотразимый обводящий удар под левую штангу. Бразилец забил во втором матче кряду.

Казалось, что «Балтика» после такого мощного апперкота еще долго не сможет прийти в себя, но первое впечатление было обманчивым. Спокойствие нарушил Кирш — причем забил какой-то фантастический гол. Муфи отдал ему назад, возможно, на дальнюю штангу навешивал Илья, но мяч по невероятной траектории залетел за шиворот Адамову в левую девятку.

Впрочем, зенитовцы быстро сделали 3:1 — снова отличился Аугусто. Вышедший на поле Карпукас нашел слева в штрафной Кондакова, Даниил аккуратной подкидкой продлил в центр на Фелипе, а бразилец мощным ударом оформил дубль.

Балтийцы отыграли один мяч благодаря выстрелу Порохова, но на большее их не хватило.

«Зенит» одержал важнейшую победу и обеспечил себе лидерство в группе. Калининградцы же остаются на третьем месте.

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