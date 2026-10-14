ЦСКА разгромил «Ростов». Армейцы включились в борьбу за плей-офф Кубка

Рывки Глебова, сейвы Бориско и результативный рекорд.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

14 октября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

На групповом этапе FONBET Кубка России ЦСКА принимал «Ростов». Армейцы перед этой встречей шли на последнем месте группы D с двумя очками, тогда как ростовчане, наоборот, лидировали в таблице с тремя победами в трех матчах.

Скорее всего, именно поэтому Дмитрий Игдисамов решил не проводить полную ротацию и выпустил с первых минут ряд лидеров команды, например Матвея Кисляка и Ивана Облякова. Дмитрий Кириченко же произвел аж 10 замен по сравнению с победной встречей с «Акроном» (1:0), которая прошла в пятницу.

В этом сезоне команды уже дважды встречались, и примечательно, что москвичам до сегодняшней игры не удалось забить ни одного гола ростовчанам. Были поражение в концовке матча Кубка России и нулевая ничья в РПЛ. Здесь же ЦСКА забил уже на второй минуте!

Кирилл Глебов прорвался по левому флангу. Защитники и вратарь «Ростова» не разобрались, кто должен выходить на мяч, и тот докатился до Аззи, который спокойно переправил его в ворота с пары метров.

Через несколько минут случилась очень похожая атака. Снова Глебов резво прошел по флангу и прострелил на Энрике Кармо, которого вновь не успели накрыть защитники «Ростова». Бразилец в касание перевел мяч в дальний угол ворот.

Но ЦСКА не собирался останавливаться! На седьмой минуте Матия Попович выбегал на рандеву с Даниилом Голиковым, попытался его перепрыгнуть, а вратарь сбил нападающего. Судья изначально не назначил пенальти, поэтому вмешался ВАР. После просмотра повтора арбитр указал на точку и показал голкиперу «Ростова» желтую карточку.

Иван Обляков уверенно реализовал пенальти, практически попав в девятку. Таким образом, на 10-й минуте ЦСКА уже вел с разгромным счетом 3:0. Никогда в истории Кубка России так быстро не забивалось три гола после стартового свистка.

«Ростов» затем забрал владение и некоторое время покатал мяч, чтобы успокоить игру. Вообще ростовчане, особенно в первом тайме, больше соперника владели мячом. Объяснить это можно счетом на табло: армейцев все абсолютно устраивало, у них было полное право передать инициативу гостям.

Однако территориальное преимущество далеко не сразу начало приводить к моментам. Если и выделять что-то, то на 27-й минуте Максим Бориско слишком спокойно принял пас назад от партнера, чуть замешкался, и Максим Мухин в подкате заблокировал вынос вратаря, но после рикошета мяч все-таки не залетел в ворота.

Спустя минуту Бориско еще и опасно столкнулся с Роналдо в штрафной. Пенальти не назначили, но некоторая нервозность Максима чувствовалась. Вспоминаем его прошлый матч в Кубке против «Ростова»... Но уже на 37-й минуте вратарь ЦСКА совершил качественный сейв после мощного удара Роналдо с острого угла.

На второй тайм у ЦСКА вышли Данил Круговой, заменивший Аззи, а также молодой Имран Фиров вместо чуть менее молодого Глебова. И именно Фирову удалось отличиться через несколько минут. Однако перед этим стоит отметить опаснейший момент у ворот армейцев. Антон Шамонин перехватил мяч на половине соперника и ворвался в свободную зону, по сути выйдя один на один. Слева от него так же свободно набегал партнер. Однако Антон решил пробить сам, низом, и Бориско спас.

Убойным моментом не воспользовался «Ростов», за что был вскоре наказан. Круговой забросом отправил Фирова прорываться в штрафную, после чего молодой футболист мощно и эффектно воткнул мяч в ближнюю девятку. 4:0!

Стоит отметить, что «Ростов» не поник окончательно и все еще не сбавлял скорости, пытаясь хотя бы забить гол престижа. И здесь продолжил выручать Бориско. Сначала на 70-й минуте Максим буквально лицом отбил удар Роналдо вплотную, а на 78-й — удар Тимура Сулейманова, тоже с очень близкой дистанции. Между этими двумя моментами ростовчане даже сумели забить, но гол отменили из-за офсайда Давида Семенчука.

Иногда такой счет, как 4:0, сковывает команды, а точнее, дает им повод расслабиться и перестать стараться. Однако концовка этого матча была довольно веселой. Сначала вернувшийся после травмы Максим Воронов чуть не забил в подкате после передачи Кругового. А уже спустя несколько минут Бориско пару раз выручил после ударов Сулейманова. У вратаря ЦСКА аж шесть сейвов, можно даже сказать, что это лучший матч Максима в форме армейцев.

Так и не удалось забить «Ростову» в этом матче, хотя по игре гости это заслужили. Но четыре гола им даже при огромном везении вряд ли бы удалось забить.

Таким образом, ЦСКА с пятью очками поднялся на третье место в группе. А «Ростов» упустил шанс гарантировать себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Борьба здесь становится все более интенсивной, у тех же армейцев все еще есть реальные шансы подняться в первую двойку, несмотря на плохой старт в турнире.