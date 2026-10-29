ЦСКА — «Локомотив»: Обляков, Козлов, Мостовой и Джикия выйдут с первых минут

ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч группового турнира FONBET Пути РПЛ Кубка России. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 мск.

ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Лукин, Абдулкадыров, Круговой, Обляков, Козлов, Алвес, Кармо, Лусиано Гонду.

Запасные: Баровский, Бориско, Аззи, Данилов, Тверитнев, Попович, Фиров, Кисляк, Олейников, Глебов, Мусаев, Воронов.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Морозов, Джикия, Годяев, Коваленко, Титков, Щетинин, Мостовой, Раков, Комличенко.

Запасные: Веселов, Митрюшкин, Ненахов, Ниамси, Чевардин, Еремеев, Мялковский, Голубев, Руденко.