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ЦСКА — Локомотив: стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России 29 октября 2026

ЦСКА — «Локомотив»: Обляков, Козлов, Мостовой и Джикия выйдут с первых минут

Руслан Минаев

ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч группового турнира FONBET Пути РПЛ Кубка России. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 мск.

ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Лукин, Абдулкадыров, Круговой, Обляков, Козлов, Алвес, Кармо, Лусиано Гонду.

Запасные: Баровский, Бориско, Аззи, Данилов, Тверитнев, Попович, Фиров, Кисляк, Олейников, Глебов, Мусаев, Воронов.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Морозов, Джикия, Годяев, Коваленко, Титков, Щетинин, Мостовой, Раков, Комличенко.

Запасные: Веселов, Митрюшкин, Ненахов, Ниамси, Чевардин, Еремеев, Мялковский, Голубев, Руденко.

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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