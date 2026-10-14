«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова
«СЭ» после матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Факелом» (0:2) пообщался с воспитанником «быков» Александром Кокшаровым, который сейчас на правах аренды выступает за воронежский клуб.
— Как проходит твоя адаптация в «Факеле»?
— Потихоньку осваиваюсь. Чувствую, что от игры к игре прибавляю. Все-таки сказался период, когда я долго не играл из-за травмы. Рад, что все это позади. Сейчас чувствую себя хорошо — набираю кондиции.
— «Факел» сенсационно обыграл «Краснодар» в Кубке. Как тебе?
— Мы просто максимально отдали всех себя, каждый сделал свою работу на сто процентов. Можно сказать, что умерли на поле. Нам нужна была эта победа. По игре все заслуженно — «Факел» был лучше «Краснодара». Все закономерно.
— Ты в начале матча жестко срубил Тормену, заработал карточку. Так сильно был настроен?
— Это вообще случайно получилось, чуть не рассчитал. Хотел вдоль подкатиться и заблокировать его передачу. Не вышло (смеется).
— Скажи честно, хотел забить «Краснодару»?
— Да, конечно! Не понимаю, как во втором тайме мяч не залетел в ворота.
— В будущем планируешь отпраздновать свой забитый мяч в ворота «Краснодара»?
— Да. Думаю, в этом нет ничего такого, это футбол, эмоции. Это ничего не значит. Можно праздновать, а можно и нет. Ни для кого это не будет ничего значить.
— В целом как тебе сейчас «Краснодар»? У него пять матчей без побед.
— Если честно, то сейчас особо не слежу за «Краснодаром». Знаю, что «Зениту» проиграли в последнем матче. Смотрел эту игру. Глушенков в полном порядке вообще. В одиночку сделал результат.
— Но ты ставишь на «Краснодар» в чемпионской гонке?
— Думаю, да. У него хорошие шансы на чемпионство. Сезон только начался, считайте. Точно ничего не потеряно для «быков». Ожидания положительные.
— Объясни, почему все-таки летом выбрал «Факел»? Писали и о желании уехать в Европу.
— Дмитрий Юрьевич Кондратов (гендиректор «Факела». — Прим. «СЭ») умеет убеждать (смеется). Мы много общались, решил, что так будет лучше. И вот я здесь.
— Был же вариант в Португалии, если не ошибаюсь.
— Португалия была, да, но не имелись детали, о которых не хочу говорить.
— Какие цели лично перед собой ставишь в «Факеле?
— Хочу сыграть как можно больше матчей за клуб в этом сезоне. Хочу показывать свой лучший футбол. И, конечно же, голы.
— Сколько нужно забить, чтобы ты был доволен?
— Конкретной цифры нет. Хочется как можно больше, конечно. Главное — быть полезным команде. Тут чуть другой футбол, чем в «Краснодаре». Нужно привыкать.
— Как, кстати, в психологическом плане тебе? В «Краснодаре» боролся за чемпионство, в «Факеле» — за выживание.
— В этом плане несложно. Я играю в схожей манере с Кордобой. Он тоже, как и я, габаритный форвард, который цепляется за мячи. Всегда ищет в штрафной момент. Так же буду делать и в «Факеле».
— Ты долгое время тренировался с Джоном. Он топ?
— Да, конечно! Очень сильный футболист, он здорово цепляется, борется за мячи. Берет игру на себя. Многому научился у него. Топ-нападающий. Плюс мне много помогает, дает советы наш спортивный директор Руслан Пименов (бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России. — Прим. «СЭ»). Каждую подсказку я нормально воспринимаю, учусь.
— Что думаешь о словах Глушенкова, который заявил, что Соболев сейчас номер один нападающий в РПЛ?
— Не знаю, номер один или нет, но в этом сезоне он удивляет. В матче с «Краснодаром» классно сыграл. Для себя в его игре я подметил несколько моментов.
— Назови свой топ-3 нападающих в РПЛ прямо сейчас.
— Назову, но по местам не расставляю. Соболев, Кордоба и Даку.
Кирилл Радченко
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1