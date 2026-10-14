«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова

О «Факеле», «Краснодаре» и целях на сезон .

«СЭ» после матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Факелом» (0:2) пообщался с воспитанником «быков» Александром Кокшаровым, который сейчас на правах аренды выступает за воронежский клуб.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

13 октября, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

— Как проходит твоя адаптация в «Факеле»?

— Потихоньку осваиваюсь. Чувствую, что от игры к игре прибавляю. Все-таки сказался период, когда я долго не играл из-за травмы. Рад, что все это позади. Сейчас чувствую себя хорошо — набираю кондиции.

— «Факел» сенсационно обыграл «Краснодар» в Кубке. Как тебе?

— Мы просто максимально отдали всех себя, каждый сделал свою работу на сто процентов. Можно сказать, что умерли на поле. Нам нужна была эта победа. По игре все заслуженно — «Факел» был лучше «Краснодара». Все закономерно.

— Ты в начале матча жестко срубил Тормену, заработал карточку. Так сильно был настроен?

— Это вообще случайно получилось, чуть не рассчитал. Хотел вдоль подкатиться и заблокировать его передачу. Не вышло (смеется).

— Скажи честно, хотел забить «Краснодару»?

— Да, конечно! Не понимаю, как во втором тайме мяч не залетел в ворота.

— В будущем планируешь отпраздновать свой забитый мяч в ворота «Краснодара»?

— Да. Думаю, в этом нет ничего такого, это футбол, эмоции. Это ничего не значит. Можно праздновать, а можно и нет. Ни для кого это не будет ничего значить.

— В целом как тебе сейчас «Краснодар»? У него пять матчей без побед.

— Если честно, то сейчас особо не слежу за «Краснодаром». Знаю, что «Зениту» проиграли в последнем матче. Смотрел эту игру. Глушенков в полном порядке вообще. В одиночку сделал результат.

— Но ты ставишь на «Краснодар» в чемпионской гонке?

— Думаю, да. У него хорошие шансы на чемпионство. Сезон только начался, считайте. Точно ничего не потеряно для «быков». Ожидания положительные.

Фото ФК «Факел»

— Объясни, почему все-таки летом выбрал «Факел»? Писали и о желании уехать в Европу.

— Дмитрий Юрьевич Кондратов (гендиректор «Факела» . — П рим. «СЭ» ) умеет убеждать (смеется). Мы много общались, решил, что так будет лучше. И вот я здесь.

— Был же вариант в Португалии, если не ошибаюсь.

— Португалия была, да, но не имелись детали, о которых не хочу говорить.

— Какие цели лично перед собой ставишь в «Факеле?

— Хочу сыграть как можно больше матчей за клуб в этом сезоне. Хочу показывать свой лучший футбол. И , конечно же , голы.

— Сколько нужно забить, чтобы ты был доволен?

— Конкретной цифры нет. Хочется как можно больше, конечно. Главное — быть полезным команде. Тут чуть другой футбол, чем в «Краснодаре». Нужно привыкать.

— Как, кстати, в психологическом плане тебе? В «Краснодаре» боролся за чемпионство, в «Факеле» — за выживание.

— В этом плане несложно. Я играю в схожей манере с Кордобой. Он тоже, как и я , габаритный форвард, который цепляется за мячи. Всегда ищет в штрафной момент. Так же буду делать и в «Факеле».

— Ты долгое время тренировался с Джоном. Он топ?

— Да, конечно! Очень сильный футболист, он здорово цепляется, борется за мячи. Берет игру на себя. Многому научился у него. Топ-нападающий. Плюс мне много помогает, дает советы наш спортивный директор Руслан Пименов (бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России . — П рим. «СЭ» ). Каждую подсказку я нормально воспринимаю, учусь.

— Что думаешь о словах Глушенкова, который заявил, что Соболев сейчас номер один нападающий в РПЛ?

— Не знаю, номер один или нет, но в этом сезоне он удивляет. В матче с «Краснодаром» классно сыграл. Для себя в его игре я подметил несколько моментов.

— Назови свой топ-3 нападающих в РПЛ прямо сейчас.

— Назову, но по местам не расставляю. Соболев, Кордоба и Даку.