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Александр Кокшаров — интервью после победы Факела над Краснодаром 13 октября 2026: празднование гола бывшему клубу, переход в Воронеж и вариант в Португалии

«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова

Александр Кокшаров.
Фото ФК «Факел»
О «Факеле», «Краснодаре» и целях на сезон.

«СЭ» после матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Факелом» (0:2) пообщался с воспитанником «быков» Александром Кокшаровым, который сейчас на правах аренды выступает за воронежский клуб.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 октября, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:2
Факел

— Как проходит твоя адаптация в «Факеле»?

— Потихоньку осваиваюсь. Чувствую, что от игры к игре прибавляю. Все-таки сказался период, когда я долго не играл из-за травмы. Рад, что все это позади. Сейчас чувствую себя хорошо — набираю кондиции.

— «Факел» сенсационно обыграл «Краснодар» в Кубке. Как тебе?

— Мы просто максимально отдали всех себя, каждый сделал свою работу на сто процентов. Можно сказать, что умерли на поле. Нам нужна была эта победа. По игре все заслуженно — «Факел» был лучше «Краснодара». Все закономерно.

&laquo;Факел&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче Кубка России 13&nbsp;октября.Черная полоса «Краснодара» продолжается. «Факел» после увольнения тренера одержал первую победу в сезоне

— Ты в начале матча жестко срубил Тормену, заработал карточку. Так сильно был настроен?

— Это вообще случайно получилось, чуть не рассчитал. Хотел вдоль подкатиться и заблокировать его передачу. Не вышло (смеется).

— Скажи честно, хотел забить «Краснодару»?

— Да, конечно! Не понимаю, как во втором тайме мяч не залетел в ворота.

— В будущем планируешь отпраздновать свой забитый мяч в ворота «Краснодара»?

— Да. Думаю, в этом нет ничего такого, это футбол, эмоции. Это ничего не значит. Можно праздновать, а можно и нет. Ни для кого это не будет ничего значить.

— В целом как тебе сейчас «Краснодар»? У него пять матчей без побед.

— Если честно, то сейчас особо не слежу за «Краснодаром». Знаю, что «Зениту» проиграли в последнем матче. Смотрел эту игру. Глушенков в полном порядке вообще. В одиночку сделал результат.

— Но ты ставишь на «Краснодар» в чемпионской гонке?

— Думаю, да. У него хорошие шансы на чемпионство. Сезон только начался, считайте. Точно ничего не потеряно для «быков». Ожидания положительные.

Фото ФК «Факел»

— Объясни, почему все-таки летом выбрал «Факел»? Писали и о желании уехать в Европу.

— Дмитрий Юрьевич Кондратов (гендиректор «Факела». Прим. «СЭ») умеет убеждать (смеется). Мы много общались, решил, что так будет лучше. И вот я здесь.

— Был же вариант в Португалии, если не ошибаюсь.

— Португалия была, да, но не имелись детали, о которых не хочу говорить.

— Какие цели лично перед собой ставишь в «Факеле?

— Хочу сыграть как можно больше матчей за клуб в этом сезоне. Хочу показывать свой лучший футбол. И, конечно же, голы.

— Сколько нужно забить, чтобы ты был доволен?

— Конкретной цифры нет. Хочется как можно больше, конечно. Главное — быть полезным команде. Тут чуть другой футбол, чем в «Краснодаре». Нужно привыкать.

— Как, кстати, в психологическом плане тебе? В «Краснодаре» боролся за чемпионство, в «Факеле» — за выживание.

— В этом плане несложно. Я играю в схожей манере с Кордобой. Он тоже, как и я, габаритный форвард, который цепляется за мячи. Всегда ищет в штрафной момент. Так же буду делать и в «Факеле».

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— Ты долгое время тренировался с Джоном. Он топ?

— Да, конечно! Очень сильный футболист, он здорово цепляется, борется за мячи. Берет игру на себя. Многому научился у него. Топ-нападающий. Плюс мне много помогает, дает советы наш спортивный директор Руслан Пименов (бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России. Прим. «СЭ»). Каждую подсказку я нормально воспринимаю, учусь.

— Что думаешь о словах Глушенкова, который заявил, что Соболев сейчас номер один нападающий в РПЛ?

— Не знаю, номер один или нет, но в этом сезоне он удивляет. В матче с «Краснодаром» классно сыграл. Для себя в его игре я подметил несколько моментов.

— Назови свой топ-3 нападающих в РПЛ прямо сейчас.

— Назову, но по местам не расставляю. Соболев, Кордоба и Даку.

Кирилл Радченко

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Александр Кокшаров
Футбол
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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