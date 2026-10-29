«Зенит» благодаря дублю Аугусто победил «Балтику» в Калининграде и вышел в плей-офф Кубка

«Зенит» на выезде обыграл «Балтику» в выездном матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

У гостей два гола забил Фелипе Аугусто, еще один мяч на счету Даниила Кондакова. 18-летний хавбек также отличился результативной передачей. У хозяев отметились Илья Порохов и Илья Кирш, который забил дальним ударом за шиворот вратарю сине-бело-голубых Денису Адамову.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в Кубке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков и лидирует в таблице группы C. Сине-бело-голубые гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Балтика» с 6 очками располагается на третьей строчке.

В следующем кубковом матче «Зенит» примет «Крылья Советов» 24 ноября, «Балтика» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 25 ноября.