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Балтика — Зенит: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 29 октября 2026

«Балтика» — «Зенит»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Футболист «Зенита» Денис Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 29 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
29 октября, 21:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Зенит

Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 21.30 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

В 4-м туре Кубка России «Балтика» на выезде победила «Крылья Советов» (2:0), «Зенит» обыграл в гостях махачкалинское «Динамо» (2:1).

После четырех матчей «Зенит» набрал 11 очков и занимает первое место в группе C. «Балтика» с 6 очками идет второй. Столько же очков у занимающих третью строчку «Крыльев Советов».

В первом круге группового этапа «Зенит» дома победил «Балтику» (1:0).

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Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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