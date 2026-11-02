72-летний депутат Барышников готов снова сыграть в Кубке России

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников заявил, что хотел бы вновь выступить за петербургское «Динамо» в FONBET Кубке России в следующем сезоне.

«Я не заканчиваю, продолжаю тренироваться, играть. Иногда прихожу на тренировки «Динамо», но больше, конечно, для поддержания знакомств. Потому что уровень тренировок этих ребят соответствующий.

Если будут физические данные позволять и если клуб «Динамо» захочет меня пригласить, я готов поучаствовать. Мне бы очень хотелось», — сказал Барышников в интервью ТАСС.

11 августа Барышников в возрасте 72 лет вышел в стартовом составе «Динамо» на матч второго раунда Пути регионов Кубка России против «ФК 10» (2:1). Он провел на поле пять минут и стал самым возрастным футболистом в истории турнира, побив рекорд Александра Медведева, который годом ранее сыграл в Кубке в возрасте 70 лет.