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«Локомотив» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Локомотив» — «Акрон»: потери
У «Локомотива» под вопросом появление защитника Александра Сильянова и полузащитника Андрея Мостового.
У «Акрона» травмированы полузащитники Юрий Железнов и Алекса Джурасович.
«Локомотив» — «Акрон»: личные встречи
В этом сезоне команды уже сыграли два матча: 8 августа в Москве в чемпионате (0:0) и 1 сентября в Самаре в третьем туре Кубка (победа «Акрона» — 0:0, пенальти 5:4). Перед этим «Локомотив» выиграл пять «личек» из шести, причем дважды крупно. Исключение — еще одна победа «Акрона» в Кубке в серии 11-метровых, в марте 2023-го в матче второго этапа 1/4 финала пути регионов (1:1, пенальти 7:6).
Форма «Акрона» в Кубке России
На старте турнира «Акрон» дома крупно проиграл «Ростову» со счетом 0:4. В следующем туре тольяттинцы на выезде победили ЦСКА (1:0). Победный мяч забил Кевин Аревало. В третьем туре команда Срджана Благоевича по пенальти переиграла «Локомотив» (0:0, 5:4 — по пенальти).
Форма «Локомотива» в Кубке России
«Локомотив» в первом туре ушел от поражения в основное время в дерби с ЦСКА, но уступил по пенальти (1:1, пенальти 4:5). Голом отметился Александр Сильянов. Затем «Локо» в гостях проиграл «Ростову» (0:1), пропустив с пенальти в компенсированное ко второму тайму время. В третьем туре железнодорожники на выезде уступили как раз «Акрону»: основное время было безголевым, в серии 11-метровых хозяева оказались точнее — 5:4.
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Акрон»
Матч «Локомотива» и «Акрона» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Акрон»
Матч команд Михаила Галактионова и Срджана Благоевича состоится во вторник, 13 октября, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 мск.
Во вторник, 13 октября, «Локомотив» и «Акрон» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.
Железнодорожники улучшили свое положение в чемпионате, одержав первые в сезоне победы над «Балтикой» (1:0) и «Факелом» (5:0). Но в Кубке страны команда Михаила Галактионова по-прежнему без побед. Два очка в трех играх — и последнее место в группе D.
У «Акрона» в августе-сентябре была серия из пяти официальных матчей без поражений, в том числе тольяттинцы в Кубке дома в серии пенальти обыграли «Локомотив». Но 9 октября беспроигрышная серия команды Срджана Благоевича прервалась в гостевой встрече чемпионата против «Ростова» (0:1).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Акрон». Присоединяйтесь!
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