«Локомотив» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка

Во вторник, 13 октября, «Локомотив» и «Акрон» сыграют в четвертом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

Железнодорожники улучшили свое положение в чемпионате, одержав первые в сезоне победы над «Балтикой» (1:0) и «Факелом» (5:0). Но в Кубке страны команда Михаила Галактионова по-прежнему без побед. Два очка в трех играх — и последнее место в группе D.

У «Акрона» в августе-сентябре была серия из пяти официальных матчей без поражений, в том числе тольяттинцы в Кубке дома в серии пенальти обыграли «Локомотив». Но 9 октября беспроигрышная серия команды Срджана Благоевича прервалась в гостевой встрече чемпионата против «Ростова» (0:1).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — «Акрон». Присоединяйтесь!