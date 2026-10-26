«Краснодар» проиграл «Динамо» лишь в двух прошлых матчах из 15. Но этой осенью «быки» еще не побеждали

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Динамо» 27 октября 2026 года

Бело-голубые накануне потерпели первое поражение за два месяца.

27 октября «Динамо» навестит «Краснодар» в пятом туре группового этапа FONBET Кубка России. Встреча состоится на «Ozon Арене» и начнется в 20.30 мск. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 20.00 мск, на «Матч! Премьер» — в 20.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

27 октября, 20:30. ()

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Динамо» 27 октября 2026 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» в основное время дали котировку за 2.10, вероятность исхода — примерно 42%. Выигрыш «Динамо» доступен за 3.15 (32%). Ничья — за 3.90 (26%).

Верите, что бело-голубые не уступят по итогам 90 минут? Рынок 1Х ждет вас за 1.75.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.75, ТМ 2.5 предложили за 2.10. Коэффициент на «обе забьют» — 1.63, на обратное условие — 2.20.

Четыре из 10 последних матчей команд завершились в пользу «быков» с минимальным счетом (1:0). Повторение этого результата оценили в 9.00.

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 27 октября 2026 года

У «быков» продолжается осенняя хандра — ни одной победы в основное время за восемь матчей. Серия началась с кубковой встречи с «Факелом» (1:1, пен 4:3) и перенеслась на РПЛ — ничьи с «Крыльями Советов» (2:2), «Акроном» (1:1) и «Оренбургом» (0:0).

После паузы на сборные команда Мурада Мусаева потерпела два поражения подряд — от «Зенита» (2:3) в чемпионате и «Факела» (0:2) в Кубке. А затем разделила очки с «Локомотивом» (3:3) и «Балтикой» (2:1) в Премьер-лиге.

Серия осечек сбросила «Краснодар» с первого места в РПЛ на четвертое: «Зенит» везет южанам четыре очка, «Динамо» и ЦСКА — два. В кубковом квартете черно-зеленые занимают вторую строчку — опережают «Ахмат» с «Факелом» на три балла и отстают от «Динамо» на два.

Илья Вахания («Краснодар»). Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

«Динамо» в субботу потерпело первое поражение за два месяца — от «Акрона» (1:3) в чемпионате. Прервалась серия из девяти побед с общим счетом 19:4. В шести матчах москвичи забили 2+ мяча, в пяти — не пропустили.

На этом отрезке бело-голубые ворвались в топ-3 РПЛ и стали лидерами группы в Кубке России. Хотя старт сезона получился провальным: команда Сандро Шварца уступила в трех встречах из шести и выиграла только дважды.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — «Динамо»

У каждой из команд по одной потере: Никита Кривцов восстанавливается после разрыва сухожилия задней поверхности бедра, Александр Кутицкий залечивает повреждение бицепса бедра.

Никита Кривцов («Краснодар»). Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

«Краснодар» — «Динамо»: статистика личных встреч

Два месяца назад «быки» выиграли на «ВТБ Арене» (1:0) во втором туре группового этапа Кубка России и увеличили преимущество в общей истории противостояния с бело-голубыми: 14 побед против 10 у москвичей. В 11 матчах соперники не выявили сильнейшего в основное время.

Если учитывать статистику встреч за последние четыре года, то «Краснодар» уступил «Динамо» лишь в двух разборках из 15: восемь игр завершились в пользу черно-зеленых, пять — вничью, но в трех случаях южане добились успеха по пенальти.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Динамо»

Бело-голубые обменялись голами с соперниками в трех матчах подряд — в каждом влетело 3+ мяча. Визит на «Ozon Арену» обещает продолжение серии: «быки» отличились и пропустили в трех октябрьских играх из четырех — две получились верховыми.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.00.

Смотри трансляции десятков видов спорта на сайте и в приложении FONBET! Регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей