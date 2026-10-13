Черная полоса «Краснодара» продолжается. «Факел» после увольнения тренера одержал первую победу в сезоне

Неудачи южан перенеслись на FONBET Кубок России.

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13 октября, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)

В рамках группового этапа Кубка России «Краснодар» принимал «Факел». В первом круге их встреча закончилась в серии послематчевых пенальти, где южане оказались сильнее со счетом 4:3.

«Быки» переживают не лучший отрезок сезона и уже четыре тура РПЛ не могут победить. Особенно чувствительным было поражение от «Зенита» (2:3). «Факел» же до этого вообще ни разу не выиграл в текущем сезоне во всех турнирах. После матча с «Локомотивом» (0:5) Олега Василенко уволили — обязанности главного тренера теперь исполняет Алексей Ребко.

Мурад Мусаев произвел восемь изменений в стартовом составе относительно предыдущего матча, Ребко — семь. У «Краснодара» особенно интересно появление с первых минут 18-летнего Ефима Буркина. Один из самых перспективных воспитанников клуба вышел на позиции «десятки».

Перед началом встречи под овации игроков и зрителей прошла памятная акция в честь 100-летия со дня рождения Никиты Симоняна.

Обухов спас «Факел» в первом тайме

«Факел» с первых минут не настаивал на владении и встречал соперника в среднем блоке по схеме 5-3-2, используя персональные ориентировки. За стартовые десять минут «Краснодар» контролировал мяч 75 процентов времени, но превратить это преимущество в опасный момент не удавалось.

Затем воронежцы даже на несколько минут перехватили инициативу, что раззадорило хозяев. На 16-й минуте Боселли опасно пробил головой, но Обухов выручил. А спустя две минуты уругваец нанес удар из-под защитника с острого угла — мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Однако назвать напор «Краснодара» постоянным было бы неправильно. Команда включалась лишь временами, а затем возвращалась к спокойному владению. На 28-й минуте Ребко пошел на раннюю замену, выпустив Клейтона вместо Магкеева. И уже через три минуты тот сбил все того же Боселли в штрафной.

Пенальти подошел исполнять Пальцев. Он пробил близко к штанге, но Обухов угадал направление и сделал отличный сейв. Правда, при всей точности удара мяч летел по довольно удобной для вратаря траектории.

Хозяева продолжали контролировать мяч, но до перерыва опасный момент создал и «Факел». Тодорович убрал соперника и отдал передачу на Белайди Пуси. Тот метров с 20 зарядил по воротам, но Корякин не позволил гостям открыть счет.

Фото ФК «Краснодар»

Замены не спасли «Краснодар»

На второй тайм Мусаев выпустил Кордобу вместо Батчи и Петрова вместо Пальцева. Игра стала повеселее. «Краснодар» больше рисковал, что открывало возможности для атак обеим командам.

Пуси неожиданно вышел один на один с Корякиным, но переиграть голкипера не смог. Тут же гости получили еще один шанс. Кокшаров вторым темпом ворвался в штрафную и пробил, однако вратарь «Краснодара» успел выручить и здесь.

На 63-й минуте Мусаев провел тройную замену, явно недовольный происходящим. Кристиан, Черников и Уткин вышли вместо Буркина, Оздоева и Воробьева. Давление усиливалось, «Факелу» становилось все тяжелее, но тут хозяева преподнесли ему подарок.

Багамаев на 69-й минуте обокрал Ленини в штрафной и тут же пробил. После рикошета мяч залетел в ворота. Гол не вытекал из логики игры, но при таком количестве допущенных моментов «Краснодар» давно рисковал пропустить.

Кордоба все больше поддавался эмоциям. Сначала просил у судьи пенальти за якобы снос в штрафной, а на 78-й минуте сокрушался из-за собственного промаха. После подачи Боселли с углового колумбиец пробил головой чуть выше перекладины.

«Краснодар» шел вперед большими силами, оставляя сзади все больше свободного пространства. Этим «Факел» и воспользовался. Гнапи прорвался к полукругу штрафной и пробил. Мяч отскочил вправо прямо к свободному Турищеву, который попал в дальний угол — 0:2!

Пожалуй, самый активный в атаке «Краснодара» Боселли на 90-й минуте мощно пробил со штрафного, но больше моментов у южан не было. Их безвыигрышная серия продолжается, а уже завтра «Динамо» может сместить команду Мусаева с первого места в группе. Ну а «Факел» догоняет по очкам «Ахмат» и включается в борьбу за выход в плей-офф.