Игдисамов — о матче с «Локомотивом»: «Цифры — не главное в футболе»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче FONBET Кубка России.

«Начали хорошо: забили два мяча, держали игру под контролем. Но, к сожалению, в определенный момент игроки верхних линий перестали добегать и оказывать давление. «Локомотив» начал отодвигать игру от своих ворот, приближаясь к нашим. Пошли подачи, с одной из которых мы не справились — не добрались до мяча.

Показали эти моменты, указали, в каких зонах нужно активнее прессинговать. Во втором тайме отодвинули игру от своих ворот. Помогли и три свежих футболиста, вышедших на замену. Забили хороший третий гол, могли забивать еще. Закономерная победа, ребята молодцы.

Технико-тактические действия? С этим лучше обратиться к экспертам по технико-тактическим действиям (улыбается). Мы по-своему смотрим и считаем. Цифры — не главное в футболе», — приводит официальный сайт клуба слова Игдисамова.

ЦСКА одержал вторую победу подряд в групповом турнире Кубка. Армейцы набрали 8 очков и занимают второе место в таблице группы D.