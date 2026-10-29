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Сегодня, 11:00
«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Балтика» — «Зенит»: потери
У «Балтики» травмированы защитники Максим Шнапцев и Александр Филин. Из-за перебора желтых карточек не сыграет игрок обороны Элдар Чивич.
«Зениту» не помогут защитник Игорь Дивеев и полузащитник Александр Ерохин. Под вопросом появление нападающего Александра Соболева.
«Балтика» — «Зенит»: личные встречи
«Балтика» — очень удобный соперник для «Зенита». В последний раз калининградцы в официальном матче побеждали питерцев 30 августа 2023 года в домашнем матче РПЛ (1:0). После этого команды играли девять раз: «Зенит» выиграл в восьми случаях при одной ничьей.
В текущем сезоне соперники встречались дважды: 5 августа сине-бело-голубые выиграли дома в кубковой игре (1:0), а 16 сентября в Калининграде в рамках РПЛ гости победили со счетом 3:2.
Форма «Зенита» в Кубке России
Команда Сергея Семака выиграла все четыре матча на старте турнира. Дома «Зенит» победил «Балтику» (1:0) и махачкалинское «Динамо» (3:0), в гостях — «Крылья Советов» (0:0, 5:3 — по пенальти) и махачкалинское «Динамо» (2:1).
Форма «Балтики» в Кубке России
«Балтика» в первом туре Кубка страны в гостях проиграла «Зениту» (0:1). Затем калининградцы дома переиграли махачкалинское «Динамо» (1:1, 5:4 — по пенальти) и уступили «Крыльям Советов» (0:0, 3:5 — по пенальти). В четвертом туре команда Андрея Талалаева на выезде переиграла «Крылья Советов» (2:0).
Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Зенит»
Матч «Балтики» и «Зенита» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Зенит»
Матч команд Андрея Талалаева и Сергея Семака состоится в четверг, 29 октября, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
В четверг, 29 октября, «Балтика» и «Зенит» сыграют в пятом туре пути РПЛ FONBET Кубка России.
Если «Зенит» победил во всех четырех матчах на старте турнира, набрал 11 очков и практически обеспечил себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе, то «Балтика» претендует на второе место. У калининградцев 6 очков — две победы при двух поражениях.
Но, судя по статистике, команде Андрея Талалаева будет трудно рассчитывать на очки. «Балтика» на официальном уровне вот уже более трех лет не может победить «Зенит». Питерцы выиграли в восьми последних «личках» из девяти при одной ничьей. Все победы — исключительно в основное время.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Зенит». Присоединяйтесь!