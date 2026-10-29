«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка

«Балтика» — «Зенит»: личные встречи

«Балтика» — очень удобный соперник для «Зенита». В последний раз калининградцы в официальном матче побеждали питерцев 30 августа 2023 года в домашнем матче РПЛ (1:0). После этого команды играли девять раз: «Зенит» выиграл в восьми случаях при одной ничьей.

В текущем сезоне соперники встречались дважды: 5 августа сине-бело-голубые выиграли дома в кубковой игре (1:0), а 16 сентября в Калининграде в рамках РПЛ гости победили со счетом 3:2.