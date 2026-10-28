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«Спартак» — «Рубин»: судья Набока отменил пенальти в ворота красно-белых после просмотра ВАР

Алексей Михайлов

Главный судья матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Рубином» Данил Набока отменил пенальти в ворота московской команды на 19-й минуте.

Изначально Набока зафиксировал нарушение правил со стороны полузащитника «Спартака» Данила Пруцева на нападающем «Рубина» Эдди Сальседо, однако после просмотра ВАР отменил свое решение о назначении 11-метрового удара.

Матч «Спартак» — «Рубин» проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
28 октября, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

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