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Локомотив — Акрон счет 1:1 пенальти 1:3 — результат и обзор матча Кубка России 13 октября 2026 — видео голов

Чудеса Тереховского в Черкизове! Вратарь «Акрона» отбил три пенальти и оставил «Локомотив» на дне таблицы

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Железнодорожники снова без кубковой победы.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 октября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Акрон

Впереди у «Локомотива» важнейший матч РПЛ против «Краснодара». Однако до этой игры четыре дня, железнодорожники дважды на неделе должны сыграть в Черкизове, а требовалось не только закреплять впечатление от яркой победы в Воронеже, но и выправлять ситуацию в FONBET Кубке России. Во вторник перед стартовым свистком красно-зеленые занимали последнее место в таблице, и добывать победу Михаил Галактионов отправил вполне боеспособный состав.

Николай Комличенко.Лучший матч «Локомотива» в сезоне. С Комличенко и яркими Пиняевым и Бакаевым это совсем другая команда

Благо, у тренерского штаба сейчас есть возможность выбирать. Достаточно посмотреть на три изменения в обороне по сравнению с игрой против «Факела». Сейчас на поле в компании игравшего на выходных Монтеса вышли Ньямси, Сильянов и Лукас Фассон. Ни одного из этого трио язык не повернется назвать резервистом. Но, конечно, основное внимание вызывала атака хозяев. Ей ведь надо было после двух нулевых ничьих — в чемпионате и первом матче в кубковой группе — найти рецепт взлома обороны «Акрона». До прихода в тольяттинскую команду Срджана Благоевича таких сложностей у «Локо» не возникало.

Однако до середины первого тайма предпосылок к изменению ситуации не наблюдалось. До тех пор, пока в прессинге классно не сработали Коваленко с Бакаевым, и Зелимхан заставил Тереховского в броске вытягивать мяч из дальнего угла. После этого «Локо» сделал акцент на правом фланге. Там регулярно нагнетал обстановку Бакаев, который один раз перестарался и удостоился предупреждения за симуляцию. Когда же седьмой номер хозяев оказался в центре и выдал диагональ на Титкова, «Локо» организовал близкий к стопроцентному момент. К разочарованию трибун, скидка в район 11-метровой отметки на оставшегося без опеки Комличенко завершилась промахом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А ведь были еще и заблокированные защитниками удары Бакаева и Ракова из пределов штрафной. В свою очередь, «Акрон», бодро начав игру и в какой-то момент даже превзойдя соперника по владению, на данном отрезке ушел в тень. Тем не менее первый тайм вполне мог завершиться в пользу гостей. А Дмитриев окончательно закрепил за собой статус самого яркого игрока красно-черных по итогам первых 45 минут, организовав момент для Видосавлевича. Не факт, что Лантратов выручил бы, однако своего вратаря от работы избавил самоотверженно принявший мяч на себя Ньямси.

С началом второго тайма новый импульс игре «Локо» были призваны дать Бабкин с Пиняевым, а Джикия мог принести пользу как при выходе из обороны в атаку, так и на стандартах у чужих ворот. И перестановки сработали очень быстро! Сильянов сыграл в отборе около чужой штрафной, обыгрался с переместившимся на правый фланг Коваленко и вырезал передачу расстрелявшему ворота Пиняеву. Чтобы наконец-то забить первый гол в ворота «Акрона» в нынешнем сезоне, «Локо» потребовалось пять таймов и три неполных минуты.

Только и москвичи, у которых хороший шанс удвоить счет был у неудачно пошедшего в обводку Комличенко, перемудрили с розыгрышем мяча от ворот. Сильянов нивелировал собственные усилия в голевой атаке грубой ошибкой в передаче, а Шуманский, явно вдохновленный яркой игрой за белорусскую сборную в Лиге наций, выстрелил под ближнюю штангу, легко обыграв Ньямси.

И тут же «Акрон» был обязан выходить вперед. Шуманский с Видосавлевичем в очень красивой атаке сделали для Болдырева все, однако тот ухитрился даже не попасть в створ.

А на большее, несмотря на максимальное старание, команды не наиграли, и снова все решилось в серии пенальти. 1 сентября в Самаре было пять смазанных подходов к точке. Во вторник Лантратов хоть и сделал один сейв, так и не выиграл свою первую в «Локо» серию послематчевых 11-метровых. Она превратилась в бенефис Тереховского, который едва не остановил первый удар Пиняева, а потом выиграл дуэли у Ньямси, Титкова и Бабкина! «Акрон» сделал важный шаг к плей-офф, оставив железнодорожников на последнем месте.

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ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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