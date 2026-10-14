Восьмая подряд победа «Динамо»! Бело-голубые обошли «Краснодар» и в Кубке, забив «Ахмату» на 90+4-й минуте

Москвичи выиграли в Грозном 2:1 в драматичном матче.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

14 октября, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)

После первого круга в группе B Пути РПЛ FONBET Кубка России казалось, что все понятно: «Краснодар» — очевидный победитель, «Факел» — твердый аутсайдер, а «Динамо» и «Ахмат» разыграют второе и третье места. Но «быки» неожиданно угодили в кризис и во вторник даже позволили себе проиграть дома воронежцам, закрутив интригу в турнирной таблице. У «Краснодара» после четырех туров осталось 7 очков, у «Факела» стало 4.

«Ахмат» (4) и «Динамо» (6) получили хороший шанс возглавить группу, но одновременно для них вырос риск финишировать на последней строчке, закончив путь в Кубке. Впрочем, турнирные расклады явно не заботят Сандро Шварца — он во втором по значимости турнире играет строго вторым составом. Из тех, кто начинал матч с «Рубином» в воскресенье, с первых минут вышел только Рубенс. Да и то лишь потому, что в РПЛ дисквалифицирован из-за удаления в Казани — силы против ЦСКА через четыре дня ему не потребуются.

Станислав Черчесов тоже верен себе — в Кубке у него частичная ротация. Из игравших в предыдущем туре отдых получили Ульянов, Адамов, Исмаэл, Касинтура и Конате, остальные шесть футболистов на месте. Правда, и Шварцу пришлось отправить на поле второго игрока старта уже на 5-й минуте. Александр Кутицкий, последний раз сыгравший 8 марта, долго восстанавливался после травмы, а в Грозном получил новое повреждение в самом дебюте — он на ровном месте дернул мышцы задней поверхности бедра.

Встреча полуторного состава «Ахмата» и второго динамовского получилась упорной. Было видно, что командам не хватает сыгранности. У гостей, скажем, впервые в стартовом составе вышли сентябрьские новички: Жозуэ Казимир и Максимилиано Гутьеррес. Пока они только пытаются понять тот футбол, в который играет «Динамо», а в центре экспериментальная молодежно-ветеранская троица Маринкин — Окишор — Миранчук тоже долго не могла прорвать оборону соперника.

Тяжелое поле, низкие скорости, осторожный футбол... Эти вводные не предполагали большого числа моментов. До концовки первого тайма возник лишь один эпизод, когда пахло голом: после стандарта Максути и Сидибе помешали друг другу пробить из убойной позиции — выше ворот.

А на 45-й минуте «Динамо» ужалило первый раз и сразу результативно. Миранчук на Казимира, тот прострелил в штрафную, и Окишор с лета без помех вколотил мяч в угол. Классная атака бело-голубых и недоработка Исмаэла Сильвы, который за две минуты до этого заменил Ромао, — Жулио, как и Кутицкий, травмировал бедро.

Это как будто уже становится фирменным почерком команды Шварца: строгая игра в обороне (всего 2 пропущенных гола за 7 победных матчей) и убийственная реализация. В воскресенье в Казани выигрыш москвичам принес гол после первого же полумомента, в Грозном удар Окишора напомнил эту историю.

Впрочем, с «Рубином» было попроще — у соперника удалился Илья Самошников, облегчив задачу. «Ахмат» же шел отыгрываться в полном составе, так что давление на ворота «Динамо» росло. Хозяева обложили штрафную гостей, каждый навес таил угрозу, и Шварц поспешил сделать замены: Гладышев, Бителло и Тюкавин вместо Гутьерреса, Казимира и Сергеева.

И теперь уже пошел обмен моментами. Тройка свежих футболистов-гостей разыграла быструю комбинацию, Тюкавин пяткой вывел Окишора один на один с бывшим динамовцем Расулом Мицаевым (дебют за «Ахмат»), но дубля не случилось — Виктор пробил гораздо выше ворот. «Ахмат» ответил классным выстрелом Садулаева со штрафного — Игорь Лещук справился с огромным трудом. Тут же Гладышев расстреливал в упор Мицаева — как динамовец умудрился попасть в ногу голкиперу! Затем Мелкадзе головой из центра штрафной — выше, а Бителло при выходе один на один не перекинул вратаря.

Но развязка случилась уже в добавленное время. На 90+2-й минуте Маринкин выбил мяч из штрафной, но его поймал Касинтура, принял мяч и вторым касанием, с разворота, пробил с лета в угол — 1:1.

Серия пенальти казалась неизбежной, но москвичи на 90+4-й все-таки вырвали победу. Тюкавин, Маринкин и Гладышев легко разыграли мяч в штрафной, Ярослав отправил его в угол, а проверка ВАР подтвердила, что офсайда не было. 1:2 в матче с унылым первым и ярким вторым таймом.

«Динамо» одерживает восьмую победу подряд (6 из них в РПЛ) и теперь лидирует как в чемпионате, так и в своей группе в Кубке.