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«Все возможно». Галактионов допустил уход из «Локомотива» после провала в Кубке России

Артем Белинин
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Железнодорожники не вышли из группы.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Локомотив

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не исключил возможность своего ухода из клуба. Такое заявление 42-летний специалист сделал после поражения от ЦСКА (1:3) в пятом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, в результате которого железнодорожники покинули турнир.

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«Любая история когда-то начинается, а также заканчивается»

Матч с армейцами у красно-зеленых не задался сразу — они пропустили два быстрых гола. На 6-й минуте Данила Козлов открыл счет, а на 17-й Жоао Виктор удвоил преимущество армейцев. До перерыва Александр Коваленко сократил отставание, однако на 66-й минуте Георгий Джикия срезал мяч в собственные ворота. Итог — 3:1 в пользу ЦСКА и досрочный вылет команды Галактионова из Кубка России.

После матча главный тренер «Локо» признал — ситуация требует серьезных изменений.

«Понятно, что это так дальше не может продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим уже с руководителями, сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя. Посмотрим уже, к чему это все приведет», — заявил Галактионов «Матч ТВ».

ЦСКА обыграл &laquo;Локомотив&raquo; (3:1) в&nbsp;матче Кубка России 29&nbsp;октября.ЦСКА вышел на второе место и выбил «Локомотив» из Кубка

На прямой вопрос об отставке Михаил Михайлович ответил честно.

«Все возможно. Почему нет. Будет разговор с руководством, а дальше будет мнение. Любая история когда-то начинается, а также и заканчивается. Если примем решение, что так будет лучше для команды, тогда — так. Будет это через месяц или год — это другой вопрос. Если все вместе поймем, что так будет лучше для клуба, значит так. Плыть по течению нельзя. Любую ситуацию можно переломить», — добавил он.

Впрочем, руководство «Локомотива» пока не намерено увольнять Галактионова. Такую позицию высказал спортивный директор столичного клуба Нариман Акавов.

«Результаты неудовлетворительные, но тренер пользуется полной поддержкой руководства», — отметил функционер.

Бесконечный кризис

Результат матча против ЦСКА — очередной удар по «Локомотиву» в нынешнем сезоне. У команды больше нет шансов на выход из группы: за пять туров она набрала всего три очка и осталась последней в квартете D. Лидирует «Ростов» с 12 баллами, следом идут армейцы (8) и «Акрон» (7).

Железнодорожники вошли в историю — стали первым московским клубом в эпоху нового формата (с 2022 года), не вышедшим в плей-офф. Ранее столичные представители продолжали борьбу хотя бы в нижней сетке.

Михаил Галактионов.«Локомотив» в зоне стыков. Уход Галактионова — лучшее решение для клуба и тренера?

При этом Кубок — только половина беды. В РПЛ дела идут не лучше: за 12 туров красно-зеленые одержали всего две победы, набрали 11 очков и располагаются в зоне стыковых матчей. До 15-го места — то есть прямого вылета — всего два балла. Впрочем, до спасительной 12-й строчки одно очко, но вряд ли «Локомотиву» от этого легче.

Очередная проверка ждет команду 1 ноября — в рамках 13-го тура «Локо» встретится со «Спартаком» на своем поле. До сих пор железнодорожники проиграли все московские дерби в текущем сезоне — еще одна неудача, вероятно, может стать последней для Галактионова. Если он, конечно, к тому моменту сохранит пост.

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Михаил Галактионов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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