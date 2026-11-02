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РФС может закрепить постоянное место проведения финала Кубка

Никита Давыдов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что организация намерена определить место проведения финала FONBET Кубка России на несколько сезонов вперед.

Решение может быть принято на декабрьском заседании исполкома.

«Мы обсуждаем вопрос о месте проведения финального матча. Это решение принимается исполкомом в соответствии с регламентом. Есть разные точки зрения, и мы хотим на определенный период поставить точку в споре и закрепить место проведения.

Дали членам исполкома время, чтобы предоставить свою точку зрения, в декабре на заседании обсудим. Со своей стороны дали коллегам все варианты в рамках нашей концепции. Разложили их со спортивной точки зрения, коммерческой, логистической и так далее. У любого решения есть плюсы и минусы», — сказал Митрофанов РИА Новости.

С 2022 года пять финалов Кубка России подряд прошли на московском стадионе «Лужники». По действующему регламенту место проведения финала ежегодно определяет исполком РФС.

Источник: РИА Новости
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Кубок России
РФС
Максим Митрофанов
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