«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча Кубка России

«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 29 октября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

29 октября, 17:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Динамо» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 16.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

В 4-м туре Кубка России «Крылья Советов» дома уступили «Балтике» (0:2), махачкалинское «Динамо» проиграло «Зениту» (1:2).

После четырех встреч самарский клуб набрал 6 очков и занимает третье место в группе C. «Динамо» с 1 очком располагается на четвертой строчке.

В первом круге группового этапа «Крылья Советов» победили махачкалинцев в гостях (2:1).