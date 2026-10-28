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«Оренбург» — «Родина»: счет и результат матча 5 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России 28 октября 2026

«Оренбург» победил «Родину» в матче Кубка, отыгравшись с 0:1 в концовке

Алексей Михайлов
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» обыграл «Родину» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

В составе хозяев забитыми голами отметились Дамиан Пуэбла и Ренат Голыбин. Единственный гол «Родины» — на счету Ивана Тимошенко.

«Оренбург» набрал 10 очков и обеспечил себе выход из группы в плей-офф. У «Родины» — 3 очка и последнее, четвертое место.

В заключительном туре «Оренбург» 26 ноября примет на своем поле «Спартак», а «Родина» 24 ноября сыграет в гостях против «Рубина».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
28 октября, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Родина

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Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Родина
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