«Оренбург» победил «Родину» в матче Кубка, отыгравшись с 0:1 в концовке
«Оренбург» обыграл «Родину» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.
В составе хозяев забитыми голами отметились Дамиан Пуэбла и Ренат Голыбин. Единственный гол «Родины» — на счету Ивана Тимошенко.
«Оренбург» набрал 10 очков и обеспечил себе выход из группы в плей-офф. У «Родины» — 3 очка и последнее, четвертое место.
В заключительном туре «Оренбург» 26 ноября примет на своем поле «Спартак», а «Родина» 24 ноября сыграет в гостях против «Рубина».
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