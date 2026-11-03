Кубок России по футболу 2026/27: расписание матчей 6-го раунда пути регионов

Матчи шестого раунда пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27 пройдут с 3 по 5 ноября. На этой стадии состоятся четыре встречи.

Во вторник костромской «Спартак» примет «Волну» из Нижегородской области. В среду пройдут матчи «Енисей» — «Нижний Новгород» и «Ленинградец» — «СКА-Хабаровск». Завершится раунд в четверг встречей ульяновской «Волги» и московского «Чертаново».

«СЭ» публикует расписание шестого раунда пути регионов Кубка России сезона-2026/27. Время начала — московское.

Расписание матчей 6-го раунда пути регионов Кубка России-2026/27

3 ноября, вторник

19.30. «Спартак» (Кострома) — «Волна» (Нижегородская область).

4 ноября, среда

11.00. «Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород».

14.00. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «СКА-Хабаровск».

5 ноября, четверг

19.30. «Волга» (Ульяновск) — «Чертаново» (Москва).

Победители четырех встреч продолжат выступление в пути регионов Кубка России. Следующая стадия турнира будет проходить по системе плей-офф.

За результатами игр, календарем и дальнейшим ходом розыгрыша можно следить в футбольном матч-центре «СЭ».