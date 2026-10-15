Дубль Даку помог «Спартаку» переиграть «Родину» после ошибок Помазуна. Красно-белые — в плей-офф Кубка России

Подопечных Альбы все равно стоит похвалить за игру.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

15 октября, 20:45. Арена Химки (Химки)

Барко снова не забил пенальти

На групповом этапе FONBET Кубка России «Родина» Джонатана Альбы принимала «Спартак». Это был второй матч испанца во главе новой команды. Соперники уже дважды встречались в сезоне — в РПЛ и Кубке, и оба раза красно-белые оказывались сильнее (3:0, 3:1).

Хуан Карседо произвел далеко не полную ротацию по сравнению с матчем в РПЛ — пять изменений в стартовом составе. Альба же поменял практически всех, сохранив в старте лишь Руслана Фищенко и Солтмурада Бакаева, воспитанника «Спартака».

Перед встречей прошла памятная акция в честь 100-летия со дня рождения Никиты Симоняна.

Пару центральных защитников с Кристофером Ву составил Руслан Литвинов. Виктор Парада располагался слева в защите, хотя периодически смещался в центр, а Игорь Дмитриев опускался на заднюю линию в помощь. Сделано это было, видимо, для того, чтобы перекрыть атакующее трио «Родины» — Бакаева, Онугху и Абдусаламова.

Поначалу красно-белые не пытались идти в высокий прессинг и вступали в отбор только в середине поля. Из-за этого у «Родины» были отрезки довольно затяжного владения мячом.

Первого полумомента пришлось ждать до 14-й минуты. Даниил Денисов прорвался по флангу и сделал очень опасный прострел вблизи вратарской. Однако по-настоящему игра задвигалась после того, как на 23-й минуте был назначен пенальти в ворота «Родины». Фищенко свалил Мирлинда Даку, который пытался дотянуться до прострела Маркиньоса.

К точке подошел Эсекьель Барко. Он пробил в левый угол, но Сергей Айдаров прочитал его намерение и отразил удар. На добивании расторопнее всех оказался Маркиньос, который спокойно отправил мяч в освободившийся угол ворот — 0:1.

Два ляпа Помазуна

Пропущенный гол взбодрил «Родину», которая еще смелее пошла атаковать. На 28-й минуте это привело к опаснейшему моменту — Абдусаламов прошел через центр поля с мячом и вывел Андрея Егорычева на рандеву с Ильей Помазуном. Андрей пробил мимо вратаря, но мяч в ворота не попал, а лишь задел штангу с внешней стороны.

Матч набрал хорошие скорости, и «Родина» охотно играла в таком темпе. На 34-й минуте после углового мяч отскочил к Абдусаламову за пределы штрафной, тот принял его и сразу пробил. Помазун сделал сейв, но снаряд не отлетел в сторону, а оказался прямо перед вратарем. Два игрока хозяев набегали, чтобы занести мяч в ворота, но голкиперу удалось выбить его ногой в самый последний момент.

Но дальше атаки «Родины» наконец привели к голам. На 40-й минуте Бакаев прошел по левому флангу с мячом и сделал навес на линию вратарской. Помазун запоздал на выходе, махнул мимо мяча и Абдусаламов коленом переправил его в пустые ворота.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прошли считаные секунды после возобновления встречи, и Барко ошибся в передаче на своей половине, после чего Онугха перехватил мяч и пульнул по воротам из-за пределов штрафной. Помазун снова сплоховал, не справившись с несложным ударом. Таким образом, лишь за одну минуту «Родина» успела сравнять счет, а потом выйти вперед!

Так и закончился первый тайм, в котором «Родина» выглядела смело и инициативно. Об этом говорит абсолютно равное владение в первой половине. Да, «Спартак» чаще бил по воротам — девять попыток против четырех у соперника, — но по самой игре, по готовности рисковать подопечные Альбы не выглядели как коллектив, действующий вторым номером.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дубль Даку

От обороны «Родина» начала играть только со второго тайма, чего можно было ожидать, учитывая счет на табло. «Спартаку» же это было на пользу: гости стали больше владеть мячом и испытывали куда меньше проблем при построении атак. Уже на 48-й минуте это привело к забитому мячу.

Умяров перехватил мяч после попытки «Родины» вылететь в контратаку, после чего сделал передачу на Барко, который был в одиночестве на левом фланге. Подача — Денисов выиграл борьбу на втором этаже и сделал скидку под удар Даку. Красно-белым удалось очень быстро сравнять счет, что существенно облегчило им задачу.

Затем «Спартак» решил повторить трюк «Родины» из первого тайма и почти сразу забил еще раз, но гол Маркиньоса отменили из-за офсайда Умярова. Гости продолжили попытки забить как можно скорее и вскоре добились своего. На 64-й минуте с того же левого фланга Барко выполнил навес, который головой завершил Даку, оформивший дубль. Символично, что албанец побежал праздновать гол к своему конкуренту по позиции Манфреду Угальде — видимо, взаимоотношения у двух нападающих очень хорошие.

Только после того, как «Спартак» снова вышел вперед, Карседо решил произвести первые замены, хотя к 68-й минуте Альба сделал их уже три. Пабло Солари, Срджан Бабич и Роман Зобнин вышли вместо Барко, Парады и Умярова. После этого красно-белые нацелились на удержание счета и, не стесняясь, катали мяч, чтобы потянуть время. «Родине» приходилось высоко прессинговать, что давало гостям возможность находить пространство впереди и проводить быстрые выпады. Именно после такой атаки Маркиньос забил, но гол бразильца вновь отменили.

Концовка встречи оказалась насыщенной. Сначала Солари мог довести число голов своей команды до четырех. Пробил мощно, но немного мимо. На второй добавленной минуте Митя Крижан подобрал мяч в чужой штрафной и пробил из опаснейшей позиции, но прямо во вратаря. Затем «Спартак» провел молниеносную атаку: Угальде выходил один на один, но упал после контакта с Гордюшенко. Был назначен пенальти, однако ВАР счел толчок недостаточно сильным. Данил Каширин пошел сам смотреть эпизод и все же оставил свое решение в силе. Было не совсем понятно, почему этот эпизод вообще вызвал сомнения. Ну а Угальде установил окончательный счет — 2:4.

«Спартак» сумел довести непростую встречу до победы и гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России. Но в каком из Путей продолжат выступление красно-белые — еще предстоит решить в оставшихся матчах. «Родину» же можно похвалить за смелость. Но такой ли веселый футбол нужен сейчас команде, которой предстоит непростая борьба за выживание в РПЛ?