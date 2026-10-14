«Ахмат» — «Динамо» и «Динамо» Махачкала — «Зенит»: онлайн-трансляция матчей Кубка

В среду, 14 октября, «Ахмат» примет московское «Динамо», а «Зенит» в гостях сыграет с «Динамо» махачкалинским в четвертом туре FONBET Кубка России.

«Динамо» и «Ахмат» претендуют на второе место в группе B, где также выступают «Краснодар» и «Факел». Пока у бело-голубых на два очка больше, чем у грозненцев — шесть против четырех. 3 сентября соперники встречались в Москве, и тогда бело-голубые выиграли крупно со счетом 3:0.

Махачкалинскому «Динамо», которое в турнире до сих пор без побед, в матче с «Зенитом» очень нужны очки. В противном случае шансы команды Вадима Евсеева на попадание в плей-офф пути регионов существенно снизятся. У петербургской команды, напомним, три победы в трех турах.

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