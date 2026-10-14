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Сегодня, 01:45

«Ахмат» — «Динамо» и «Динамо» Махачкала — «Зенит»: онлайн-трансляция матчей Кубка

Игры пути РПЛ FONBET Кубка России.

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2:20

В среду, 14 октября, «Ахмат» сыграет с московским «Динамо», а махачкалинское «Динамо» примет «Зенит» в кубковых матчах.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
14 октября, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 октября, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Зенит

2:15

«Динамо» Мх — «Зенит»: личные встречи

«Зенит» в истории российского футбола никогда махачкалинцам не проигрывал. Соперники провели шесть официальных матчей, в которых у петербургского клуба шесть побед с общим счетом 12:1. В 2026-м у «Зенита» три победы — 1:0, 1:0 и 3:0.

2:10

«Динамо» Мх — «Зенит»: результаты команд в Кубке России

Махачкалинское «Динамо» в первом туре дома проиграло «Крыльям Советов» (1:2), а затем дагестанский клуб на выезде уступил «Балтике» (1:1, пенальти 4:5) и «Зениту» (0:3). Петербургская команда перед матчем с «Динамо» обыграл «Балтику» (1:0) и «Крылья Советов» (0:0, пенальти 5:3).

2:05

«Ахмат» — «Динамо»: личные встречи

3 сентября в третьем туре Кубка России москвичи выиграли со счетом 3:0. По мячу забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. В 2025-м команды дважды играли в РПЛ: в Москве была ничья (2:2), а в Грозном хозяева одержали минимальную победу со счетом 2:1.

2:00

«Ахмат» — «Динамо»: результаты команд в Кубке России

«Ахмат» в первом туре в гостях в серии пенальти проиграл «Краснодару» (1:1, пенальти 4:5), а затем дома победил «Факел» (2:1). В третьем туре грозненцы на выезде проиграли московскому «Динамо» (0:3). Москвичи перед игрой с грозненцами на выезде победили «Факел» (1:0) и дома уступили «Краснодару» (0:1).

1:55

Где смотреть трансляции матчей пути РПЛ Кубка России

Федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч «Динамо» (Махачкала) — «Зенит». Трансляцию игры «Ахмат» — «Динамо» (Москва) проведет тематический канал «Матч Премьер».

1:50

Место и время начала кубковых матчей «Динамо» и «Зенита»

«Ахмат» и московское «Динамо» начнут игру в Грозном на «Ахмат Арене» в 18:30 мск. Параллельно в Каспийске на «Анжи Арене» махачкалинское «Динамо» начнет матч с «Зенитом».

1:45

В среду, 14 октября, «Ахмат» примет московское «Динамо», а «Зенит» в гостях сыграет с «Динамо» махачкалинским в четвертом туре FONBET Кубка России.

«Динамо» и «Ахмат» претендуют на второе место в группе B, где также выступают «Краснодар» и «Факел». Пока у бело-голубых на два очка больше, чем у грозненцев — шесть против четырех. 3 сентября соперники встречались в Москве, и тогда бело-голубые выиграли крупно со счетом 3:0.

Махачкалинскому «Динамо», которое в турнире до сих пор без побед, в матче с «Зенитом» очень нужны очки. В противном случае шансы команды Вадима Евсеева на попадание в плей-офф пути регионов существенно снизятся. У петербургской команды, напомним, три победы в трех турах.

«СЭ» будет подробно следить за матчами в Грозном и Каспийске. Присоединяйтесь!

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