ЦСКА — «Локомотив»: счет и результат матча Кубка России

ЦСКА и «Локомотив» встретятся в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 29 октября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ». Начало программы — в 19.00 мск. Смотреть игру онлайн можно будет на сайте matchtv.ru.

Следить за ходом встречи, статистикой и результатом матча ЦСКА — «Локомотив» можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

На этой странице после окончания встречи появится итоговый счет матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

29 октября, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Перед пятым туром ЦСКА набрал 5 очков и занимает третье место в группе D. «Локомотив» с 3 очками находится на четвертой строчке.

В предыдущем туре армейцы разгромили «Ростов» (4:0), а железнодорожники уступили «Акрону» по пенальти (1:3) после ничьей в основное время (1:1).

Первый кубковый матч между ЦСКА и «Локомотивом» в нынешнем сезоне завершился победой армейцев по пенальти (5:4) после ничьей (1:1).