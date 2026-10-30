Семак — об игре Адамова с «Балтикой»: «Двоякое впечатление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Балтикой» (3:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России оценил игру голкипера Дениса Адамова.

«Двоякое впечатление: в первом тайме был момент с ударом головой, он хорошо среагировал, и во втором тайме сблизился, когда был выход к воротам после серии наших ошибок. Но два мяча пропустил, что не добавляет ему уверенности: один — с очень дальней дистанции, второй, конечно, там сложный рикошет от земли, и он был посложнее», — приводит официальный сайт клуба слова Семака.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в Кубке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков и лидирует в таблице группы C.