Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Семак — об игре Адамова с «Балтикой»: «Двоякое впечатление»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Балтикой» (3:2) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России оценил игру голкипера Дениса Адамова.

«Двоякое впечатление: в первом тайме был момент с ударом головой, он хорошо среагировал, и во втором тайме сблизился, когда был выход к воротам после серии наших ошибок. Но два мяча пропустил, что не добавляет ему уверенности: один — с очень дальней дистанции, второй, конечно, там сложный рикошет от земли, и он был посложнее», — приводит официальный сайт клуба слова Семака.

«Зенит» одержал пятую победу подряд в Кубке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков и лидирует в таблице группы C.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Балтику&raquo; в&nbsp;Кубке России 29&nbsp;октября.«Зенит» обеспечил себе первое место в группе. У Аугусто — дубль, а Кирш порадовал фанатов «Балтики» голом-шедевром

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Денис Адамов
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Читайте также
В десятке лучших бомбардиров КХЛ только ветераны за 30. Куда пропали молодые звезды?
«Барса» запросила информацию по Батракову, «Ливерпуль» — ложу для слежки за Алексеем. Как в Европе сходят с ума по россиянину
Гимнаст Данила Лейкин хочет перейти из сборной США в сборную России
Популярное видео
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
18-летний Богдан Левандовский провел дебютный матч за «Зенит»
«Все возможно». Галактионов допустил уход из «Локомотива» после провала в Кубке России
«Зенит» обеспечил себе первое место в группе. У Аугусто — дубль, а Кирш порадовал фанатов «Балтики» голом-шедевром
«Зенит» победил «Балтику» в Калининграде благодаря дублю Аугусто и вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка
FONBET Кубок России, результаты 27-29 октября: ЦСКА обыграл «Локомотив», «Краснодар» победил «Динамо»
«Балтика» — «Зенит»: Порохов забил второй мяч калининградцев
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кондаков посвятил родителям дебютный гол за основу «Зенита»

Семак: «Вендел будет готовиться к Самаре»
Новости
RSS RSS
Все новости