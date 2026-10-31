Тренер «Локомотива» Галактионов: «Мотивация — улучшить результаты до зимы, мощно усилиться и подобраться к лидерам»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о вылете команды из FONBET Кубка России. Красно-зеленые после поражения от ЦСКА (1:3) в 5-м туре пути РПЛ потеряли шансы на выход даже в плей-офф пути регионов, команда не сможет подняться с четвертого места в группе D.

«Моя мотивация, которая была и есть, — улучшить результаты до зимы, мощно усилиться, подобраться к лидирующей группе и дальше, после зимы, скажем так, расставлять приоритеты, — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова. — Но, видите, все идет немножко по другому сценарию».

Также тренер заявил, что команде необходимо усиление.

«Мы рады тем ребятам, которые есть сейчас, рады тем, кто к нам пришел. Они нам точно помогают на сегодняшний день. Но, безусловно, есть ряд позиций, которых мы не досчитались», — подчеркнул Галактионов.

«Локомотив» в 12 турах чемпионата России набрал 11 очков и располагается в зоне стыков, на 13-м месте в турнирной таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max