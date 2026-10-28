«Спартак» — «Рубин»: Сальседо обманул молодого Набоку, но не опытного Карасева. Потеряны четыре минуты

На 19-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Рубин» судья Данил Набока поверил Эдди Сальседо и отреагировал на его падение в штрафной красно-белых назначением пенальти.

Хотя Данил Пруцев правил не нарушил, контакт в ногах, если и был, то минимальный, а казанский футболист, сделав пару шагов, упал по собственному желанию.

К такому же выводу в итоге пришел арбитр. Но произошло это только примерно через четыре минуты — после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Евгения Буланова, а также изучения повторов на мониторе у поля.

Хорошо, что окончательное решение верное. Плохо, что изначально 26-летний рефери позволил себя обмануть, и игра прервалась на несколько минут.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».