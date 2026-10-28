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Судейство

«Спартак» — «Рубин»: Сальседо обманул молодого Набоку, но не опытного Карасева. Потеряны четыре минуты

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный арбитр матча «Спартак» — «Рубин» Данил Набока.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 19-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Рубин» судья Данил Набока поверил Эдди Сальседо и отреагировал на его падение в штрафной красно-белых назначением пенальти.

Хотя Данил Пруцев правил не нарушил, контакт в ногах, если и был, то минимальный, а казанский футболист, сделав пару шагов, упал по собственному желанию.

К такому же выводу в итоге пришел арбитр. Но произошло это только примерно через четыре минуты — после вмешательства видеоассистентов Сергея Карасева и Евгения Буланова, а также изучения повторов на мониторе у поля.

Хорошо, что окончательное решение верное. Плохо, что изначально 26-летний рефери позволил себя обмануть, и игра прервалась на несколько минут.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Спартак» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
28 октября, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Рубин

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